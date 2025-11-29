Milei habilita una guerra mediática de baja intensidad para condicionar al Chiqui Tapia

El presidente Javier Milei está dispuesto a desarrollar una guerra de baja intensidad con el titular de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia. Según calificaron fuentes del entorno presidencial ante PERFIL, se trata de la manera “silenciosa” en la que el jefe de Estado muestra la disconformidad con lo que está sucediendo en el fútbol argentino.

Según trasciende, en el Gobierno hay una línea que no están dispuestos a cruzar: la intervención de la AFA a través del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, y del titular de la Inspección General de Justicia (IGJ), a cargo de Daniel Vitolo, quien este jueves salió a hacer declaraciones públicas.

Pese a ello, en la Casa Rosada aseguran que jugarán fuerte en “los medios” contra Tapia. No solo incentivarán la denuncia que ya tomó vuelo en la Justicia y en los medios de Sur Finanzas, junto al ladero y financista de Tapia, Ariel Vallejo, cuyo expediente ya se encuentra en la Justicia federal de Lomas de Zamora.

También piensan marcar fuertemente las contradicciones del líder de la AFA, los aumentos patrimoniales y las maniobras poco claras de todo el entorno del mandamás del fútbol argentino, quien hasta aquí se ha mantenido en buena medida sostenido por el apoyo del plantel de la selección de fútbol, con Lionel Messi a la cabeza.

En ese marco, el Gobierno no accionará legalmente contra la asociación civil conducida por Tapia (en el pasado amagó hacerlo y no pudo concretarlo) pero sí hará todo lo posible para, en el terreno mediático, asestarle un duro golpe. Así lo explican fuentes del oficialismo.

Parte de dicha estrategia es la cancelación del viaje a EE.UU. para participar del sorteo del Mundial, por parte del presidente argentino. Se trata de una decisión que busca manifestar el desacuerdo con las sanciones que recibió el club Estudiantes de La Plata.

Pero la jugada también tiene otras aristas. Si bien en la Casa Rosada niegan que Milei esté buscando una foto con Lionel Messi, hay sondeos informales para ver si esa foto puede producirse. La buena sintonía que el jugador del Inter Miami tiene con Tapia y la foto frustrada en otras ocasiones previnieron al Presidente de viajar y exponerse a un desplante.

Pese a no colisionar de frente contra la AFA y buena parte de los clubes (los que por convicción o sumisión apoyan la actual gestión de Tapia), Patricia Bullrich, la ahora senadora, anunció este jueves que evaluaría la gestión de Tapia al frente de la AFA.

Bullrich, fiel a su estilo, salió con los tapones de punta y comparó este viernes a Tapia con un “gerente de la pobreza” y a los clubes con “piqueteros”.

“Es como los piqueteros con los gerentes de la pobreza: los jefes de la AFA son los gerentes de la pobreza y los clubes son los piqueteros que tienen que pedir un subsidio para poder sobrevivir”, expresó Bullrich en declaraciones radiales luego de haber jurado como senadora.

Al mismo tiempo, fuentes oficiales señalan que el tratamiento de un proyecto de ley para implementar las Sociedades Anónimas Deportivas (SAF o SAD) no será prioritario durante este año. Justamente Tapia se mostró en contra de la iniciativa, mientras que el titular de Estudiantes de La Plata, Juan Sebastián Verón, se había mostrado proclive a la inversión de capitales privados en el fútbol.

Los movimientos de la Casa Rosada han sido zigzagueantes para con el mandamás de la AFA. La secretaria general, Karina Milei, hizo una tregua un año atrás cuando posó junto a Tapia y al actual jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en la sede de la Conmebol cuando se oficializaron las sedes para la Copa del Mundo 2030. Una foto que causó ruido.

Otro gesto más pasó desapercibido: Torneo Mercado Libre es el nombre que las competencias del fútbol local tendrán en 2026 y 2027. La empresa y plataforma digital creada por Marcos Galperín, el hombre más rico de la Argentina, y muy cercano a las ideas del jefe de Estado, logró instalar la “marca” ni más ni menos que en el torneo local. Galperín evitó la foto con Tapia.

La “silenciosa” guerra que Milei lleva adelante para con lo que sucede con el manejo del deporte más popular lo llevó a dar señales a favor de Estudiantes durante la semana que culmina. Por ejemplo, posteó en redes una foto de Carlos Salvador Bilardo joven, como jugador, junto a Osvaldo Zubeldía, una gloria pincharrata.

También este martes, al recibir al canciller israelí, Gideon Sa’ar, decoró él mismo su despacho con camisetas y señales relativas al club platense.

En ningún momento el Presidente hizo mención a Tapia.

Este jueves, cuando la AFA dio a conocer la sanción a Estudiantes por el “pasillogate” y al propio Verón (quien este viernes rompió el silencio), decidió bajarse del viaje previsto para el próximo 5 de diciembre, en el que compartiría palco con Donald Trump, con Gianni Infantino y otros referentes globales.

Tensión

◆ El presidente Javier Milei quiere una foto con Lionel Messi pero la llave pasa por Tapia. En ese contexto, el libertario decidió suspender su viaje a Estados Unidos para participar, el 5 de diciembre, del sorteo del Mundial 2026.

◆ La situación empeoró cuando la AFA decidió premiar a Rosario Central y Estudiantes de La Plata cuestionó la medida “de escritorio”.

◆ La Rosada ahora se enfocó en Sur Finanzas y en el ladero de Tapia, Ariel Vallejo, ahora en la mira de una investigación judicial.