Agro: Misiones avanza con la campaña de vacunación contra la fiebre aftosa, la brucelosis y enfermedades emergentes

La Provincia de Misiones avanza con la 2ª campaña sanitaria 2025 de vacunación contra la fiebre aftosa y la brucelosis bovina, un operativo clave para sostener el estatus sanitario, proteger la producción y acompañar a las familias ganaderas en todo el territorio.

Qué bovinos se vacunan

En esta etapa se vacuna exclusivamente a bovinos y bubalinos menores: terneros/as, novillitos/as, toritos y vaquillonas.



Tal como establece la normativa nacional, vacas, toros y bueyes no se vacunan en esta fase. Además, las terneras de 3 a 8 meses reciben la dosis obligatoria contra brucelosis.

El operativo se desarrolla mediante un trabajo articulado entre entes sanitarios locales, fundaciones provinciales y SENASA, garantizando que cada establecimiento cumpla con el calendario sanitario obligatorio.

Controles

Además, ante la presencia de rabia paresiante en distintos puntos de la provincia, se implementan vacunaciones estratégicas, controles en campo y tareas de vigilancia para contener brotes y proteger la producción animal.

Estas acciones son ejecutadas en conjunto por SENASA y los organismos sanitarios provinciales. “Estamos trabajando en todo el territorio para proteger la salud de nuestros animales, sostener el estatus sanitario y acompañar el crecimiento de nuestra producción”, manifestaron desde el Ministerio del Agro.

Fuente: Gobierno de Misiones