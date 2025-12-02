Puerto Iguazú recibió su primera conexión aérea directa desde Lima

El gobernador de Misiones Hugo Passalacqua y representantes de Flybondi, y Aeropuertos Argentina recibieron en el Aeropuerto Internacional Cataratas del Iguazú el vuelo inaugural proveniente de Lima con 189 pasajeros.

Lima-Puerto Iguazú

“La conexión directa inicia una etapa que abre el acceso a mercados lejanos que utilizan la capital peruana como punto de enlace hacia destinos de la región”, informó el Gobierno de Misiones.

“La comitiva integrada por funcionarios, directivos de Flybondi y Aeropuertos Argentina, se ubicó en pista para presenciar el tradicional bautismo de los bomberos. Tras el descenso de los pasajeros para los trámites de Migraciones y Aduana, los funcionarios se trasladaron al hall público, donde se organizó un recibimiento con obsequios, degustaciones y un espectáculo de tango destinado a los viajeros”, indicó un comunicado oficial.

“La mayoría de los pasajeros eran brasileños, que venían de la final de la Copa Libertadores que se disputó en Lima, entre ellos seguidores de los cuadros de Flamengo y Palmeiras”, precisó el documento oficial.

Giro económico y turístico

El gobernador agradeció “a toda la gente que vino a compartir este momento, muy especial para los misioneros”.

“Pensé que este momento no lo iba a vivir otra vez y hoy tengo esa carga emocional particular de estar otra vez en este hermoso aeropuerto recibiendo un vuelo que viene del exterior”, agregó.

“Hay que poner en consideración siempre que Lima es un hub, es un resorte que dispara a otros 70 destinos. Es un multipunto de partida y eso es un giro económico y turístico, receptivo y emisivo, sobre todo receptivo. Algo que para Misiones es vital”, destacó Passalacqua.

“Hubo mucho esfuerzo para conseguir ese vuelo, fue prácticamente un año de trabajo. Veo la coronación de hoy del esfuerzo del aeropuerto en conjunto con la provincia, Flybondi y el municipio. Esta es una tarea tan grande que solamente se puede tener éxito si se la emprende en conjunto”, concluyó el mandatario misionero.

Inversión en el Aeropuerto Internacional Puerto Iguazú

Aeropuertos Argentina anunció la habilitación del área internacional del aeropuerto de Puerto Iguazú que implica una inversión total de 6,5 millones de dólares, distribuida en dos etapas.

La primera, con una inversión de 3 millones dólares, contempla la puesta en funcionamiento de la sala de embarque internacional, dos puentes con mangas, y los nuevos controles de seguridad, aduana y migraciones para pasajeros que salen del país.

Una segunda etapa, por 3,5 millones de dolares, completará las instalaciones con una nueva sala de equipajes para arribos internacionales, la habilitación definitiva de todos los controles fronterizos y la incorporación de servicios y gastronomías.

Fuente: Gobierno de Misiones.