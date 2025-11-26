El Ministerio de Salud de la Nación emitió una alerta epidemiológica al confirmar que cuatro ciudadanos uruguayos —tres adultos y un menor, integrantes de la misma familia y sin antecedentes de inmunización— recorrieron la ciudad de Buenos Aires (CABA) y siete provincias argentinas mientras cursaban sarampión entre el 14 y el 16 de noviembre.

Aunque el país conserva desde 2000 el estatus de eliminación de la circulación endémica de la enfermedad, la vigilancia continúa activa debido a brotes aislados vinculados a viajeros internacionales y a la falta de cobertura de vacunas.

A través de la comunicación difundida ayer, pidió al personal de salud en todo el país “fortalecer la vigilancia de enfermedad febril exantemática (EFE) por los síntomas, verificar y completar esquemas de vacunación y sensibilizar a la población sobre la importancia de la consulta temprana ante la aparición de fiebre y exantema”.

De acuerdo al texto oficial, la medida busca “identificar rápidamente a quienes pudieron haber estado expuestos en los diversos trayectos".

Hasta la semana 26 de 2025 se confirmaron 35 casos, y la mayoría se concentraron en CABA y el área metropolitana (AMBA)

La enfermedad del sarampión es un virus altamente contagioso que puede afectar a personas de todas las edades, aunque resulta especialmente grave en menores de cinco años y personas con sistema inmunitario debilitado. Se transmite por gotas respiratorias y el virus puede permanecer activo en el aire o sobre superficies hasta por dos horas.

A falta de un tratamiento antiviral específico, la vacunación oportuna y completa sigue siendo la principal herramienta de prevención, según coinciden los expertos en salud pública. Durante los casos importados y brotes, se implementan acciones de control y se refuerzan activamente las campañas para evitar la rápida propagación de la enfermedad.

La familia en cuestión ingresó a Argentina por el cruce Yacuiba (Bolivia) – Salvador Mazza (Salta) el 14 de noviembre. Durante su estadía, utilizaron Autobuses Quirquincho S.R.L., Balut Hermanos S.R.L. y San José S.R.L., circulando por Salta, Jujuy, Santiago del Estero, Tucumán, Santa Fe, Buenos Aires, Entre Ríos y la ciudad.

El itinerario detallado por el Ministerio de Salud fue el siguiente:

Autobuses Quirquincho S.R.L.:

Origen: Santa Cruz de la Sierra (Bolivia), 13/11

Llegada: Terminal de Retiro (CABA), 15/11 a las 13:00

Paradas técnicas: Parador Mosconi (Salta, 14/11, almuerzo), Parador Rosario de la Frontera (Santiago del Estero, 14/11, cena), Parador San Nicolás (Buenos Aires, 15/11, mañana)

Descenso de pasajeros: Liniers (CABA), 15/11 a las 12:30

Balut Hermanos S.R.L.:

Origen: Salvador Mazza (Salta), 14/11 a las 11:45

Destino: Retiro (CABA), 15/11 a las 19:43

Paradas técnicas: Pinto (Santiago del Estero, 15/11, mañana), Totoras (Santa Fe, 15/11, mediodía)

Ascenso y descenso en localidades de Jujuy, Salta, Tucumán, Santiago del Estero, Santa Fe y Buenos Aires

San José S.R.L.:

Origen: Retiro (CABA), 15/11 a las 21:40

Destino: Federación (Entre Ríos), 16/11

Paradas: Gualeguaychú, Concepción del Uruguay, Colón, Concordia y Federación

La ruta concluyó en Colón (Entre Ríos), desde donde la familia cruzó a Uruguay el 16 de noviembre. A partir de esta información, el Ministerio recomendó que cualquier persona que haya estado en estos trayectos, sin importar la duración del viaje o el asiento ocupado, se mantenga atenta a la aparición de síntomas y consulte a un profesional de salud.

Cómo y por qué se activó la alerta por sarampión en Argentina

La alerta epidemiológica se activó luego de que el Centro Nacional de Enlace de Uruguay notificara el 20 de noviembre la confirmación de cuatro casos de sarampión, detectados a partir de pruebas realizadas en el Laboratorio de Salud Pública de ese país. Allí, la familia afectada, compuesta por tres adultos y un menor, ingresó a Argentina entre el 14 y 16 de noviembre, recorriendo varias provincias antes de regresar al país vecino.

Acto seguido a la comunicación oficial de Uruguay, el Ministerio de Salud, a cargo de Mario Lugones, determinó el itinerario que siguió la familia en suelo argentino. “Los casos se desplazaron en dos móviles diferentes hasta la ciudad de Buenos Aires y, luego, continuaron todos juntos su recorrido en ómnibus hasta la ciudad de Colón, Entre Ríos”, señaló.

Dos de los integrantes viajaron en un ómnibus de Autobuses Quirquincho S.R.L., que salió de Santa Cruz de la Sierra (Bolivia) el jueves 13 y llegó a la terminal de Retiro (CABA) el sábado 15 a las 13. Durante el trayecto hicieron paradas en Parador Mosconi (Salta, 14/11, almuerzo), Parador Rosario de la Frontera (Santiago del Estero, 14/11, cena) y Parador San Nicolás (Buenos Aires, 15/11, mañana). Al llegar a la Capital, descendieron en la estación de Liniers a las 12.30.

Se recomienda la vacunación oportuna y la consulta médica ante la aparición de síntomas

Los otros dos viajaron en un micro de Balut Hermanos S.R.L., que partió de Salvador Mazza (Salta) el 14/11 a las 11.45 y llegó a Retiro (CABA) el sábado 15 a las 19.43. Hicieron paradas en Pinto (Santiago del Estero) por la mañana y Totoras (Santa Fe) para almorzar. Allí, subieron y descendieron pasajeros en múltiples localidades de Jujuy, Salta, Tucumán, Santiago del Estero, Santa Fe, Buenos Aires y ciudad de Buenos Aires, incluyendo terminales.

Allí, las cuatro personas se reencontraron en la terminal de Retiro y continuaron juntas hacia Federación (Entre Ríos) en un ómnibus de San José S.R.L., que salió el 15/11 a las 21.40 y llegó el domingo 16. Durante el trayecto hicieron paradas en Gualeguaychú, Concepción del Uruguay, Colón y Concordia. De esta manera, el Ministerio de Salud advirtió que “toda persona que haya estado en cualquiera de estos recorridos, independientemente del asiento ocupado o el tiempo de viaje, debe estar alerta a la aparición de síntomas (fiebre alta, manchas rojas en la piel, secreción nasal, conjuntivitis y tos) y acudir con barbijo a un centro de salud, indicando ser contacto de un caso confirmado".

Inmunización en riesgo: la vacunación infantil cayó a mínimos históricos en el país

También, recomendaron que los viajeros o residentes que hayan tenido contacto con la familia verifiquen su estado de vacunación. En caso de no estar inmunizados, deben acercarse a un centro de salud para completar las dosis correspondientes. Ninguno de los cuatro casos estaba vacunado.

