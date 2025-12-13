Tras un viernes con elevadas temperaturas, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alertó clima inestable durante el fin de semana, con tormentas eléctricas, lluvias intensas y ráfagas de viento.
Las tormentas se iniciarán el sábado por la tarde y se extenderán, con distinta intensidad, hasta el domingo por la noche.
Cómo seguirá el clima el fin de semana
El sábado continúa el calor, con una mínima de 23°C y una máxima de 33°C, sin embargo, hacia la tarde y noche comenzará el clima inestable. En ese tramo del día se esperan tormentas eléctricas, algunas localmente fuertes, acompañadas por ráfagas de viento que podrían alcanzar los 50 kilómetros por hora
El domingo seguirá lluvioso a lo largo de toda la jornada, con temperaturas más agradables, que oscilarán entre los 18°C y 24°C.
Qué hacer ante tormentas fuertes
-
Permanecer en lugares cerrados y seguros, preferentemente en viviendas o edificios.
-
Evitar actividades al aire libre, como deportes, paseos o trabajos fuera de casa.
-
No refugiarse debajo de árboles, postes o estructuras inestables.
-
Asegurar objetos sueltos (macetas, muebles de balcón, chapas) que puedan volarse por las ráfagas de viento.
-
Cerrar puertas y ventanas para evitar la entrada de agua y viento.
-
No circular por calles anegadas ni intentar cruzar zonas inundadas, aunque el nivel de agua parezca bajo.
-
Desconectar electrodomésticos y evitar el uso de aparatos eléctricos durante la tormenta.
-
Mantenerse informado a través de los comunicados del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).