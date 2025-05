El conflicto entre Mauricio Macri y Javier Milei sumó un nuevo episodio luego de que el fundador y líder del PRO cuestionara al presidente, diciéndole que, hasta ahora, su gestión no logró subir ni siquiera un lugar en el ranking que mide la transparencia. Este sábado 3 de abril, desde la Casa Rosada, Guillermo Francos, jefe de Gabinete, salió a responder las críticas.

El funcionario, en diálogo con Radio Mitre, arrancó remarcando que todo sería una estrategia para las próximas elecciones legislativas porteñas: “Las declaraciones (de Macri) forman parte de lo que es el posicionamiento político en el que trata de mostrar cierta independencia o diferencia para que, aquellos que todavía piensan que el PRO es una alternativa, los acompañen con el voto".

Y luego aseguró que, al final, todo se resumirá en una situación muy simple de evaluar para los votantes: “Cuando se trata de una elección nacional la gente lo que va a ver es 'tengo que apoyar a Milei o no tengo que apoyar a Milei', así se va a dividir el universo”.

El jefe de Gabinete de Milei agregó que las diferencias que tengan con Macri y su partido se “zanjarán cuando venga la elección nacional y el que no lo vea de este sector que pone la libertad como bandera es miope, tiene la vista corta”.

Además confesó que se siente muy seguro de que La Libertad Avanza se impondrá en las elecciones nacionales de octubre, y adelantó que, si logran convertirse en la primera minoría del Congreso, impulsarán una reforma fiscal y una modificación a la ley de contrato de trabajo.

El funcionario aseguró: “En la próxima elección no renovamos ninguna banca y vamos a ingresar una cantidad de diputados, ganando la elección, que va a ser muy grande, no digo que obtengamos quórum propio pero vamos a estar cerca de ser la primera minoría y con eso cambia todo. Cambian las reglas de juego totales de la política. Uno puede empezar a plantear proyectos que, aunque no tenga los votos suficientes para aprobarlo vamos a tener posibilidad de una negociación mucho más grande”.

Más adelante, mientras continuaba elogiando las decisiones que tomó Milei hasta el momento, volvió a recalcar que “vamos a ganar la elección de octubre porque los resultados, el esfuerzo y la seguridad con la que el Gobierno ha encarado esta etapa y el esfuerzo conjunto con el pueblo argentino está dando frutos y la gente entiende". Y agregó: "Hay un cambio cultural en la Argentina que por ahí no lo está viendo toda la clase política”.

Se multiplican las denuncias por cobro de retornos en el armado federal del oficialismo

En otro orden, se refirió al escándalo $LIBRA y dijo que "a la gente le importa cero". "Esta interpelación que me hicieron no la vio nadie, salvo algún minuto u otro que se publicó en redes, pero para el gran público, cero importancia", subrayó.

Asimismo, volvió a cargar contra la oposición al afirmar que fue "el único episodio que encontró para hacer algún planteo de carácter ético" con el objetivo de "intentar disminuir la enorme imagen que tiene el presidente entre los argentinos".

Las declaraciones de Mauricio Macri contra Javier Milei

En medio de la campaña electoral en la Ciudad de Buenos Aires, donde La Libertad Avanza y el PRO se enfrentarán, Mauricio Macri salió a responder las acusaciones de referentes de la LLA que acusaron a sus candidatos de "creerse los dueños de la ciudad".

El ex jefe de Estado contestó a este ataque diciendo: “Todas las cosas que hicimos estos años fueron con transparencia. En la Ciudad y en Nación, en los rankings de transparencia mundial nosotros fuimos para arriba. Tomamos la presidencia y pasamos del puesto 107 al 66 en solo 4 años, un récord en la historia de un país”.

Y luego chicaneó al Gobierno: “Con Alberto Fernández el país volvió al puesto 89 y hoy sigue en el mismo lugar. O sea, un año y medio que ellos están gobernando y no subieron ni un lugar en el ranking de transparencia mundial; con lo cual, empiecen a barrer por casa...".

Finalmente, el ex jefe de Estado apuntó contra Karina Milei, asegurando que es la única responsable de que el PRO y LLA no hayan podido formar una lista de unidad: "No fuimos juntos por una decisión de Karina Milei, que es la que maneja todo el tema partidario por delegación de Javier Milei. En Chaco fue peor, le pidieron al gobernador que no integremos la coalición. Hay mucho lugar para trabajar pero pusieron la energía en un lugar donde no hacía falta. Ojalá todas las provincias hubiesen tenido un gobierno como el que tuvo CABA todos estos años”.

