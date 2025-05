El ex presidente Mauricio Macri volvió a subir el tono contra Javier Milei y le cuestionó que, tras un año y medio de gestión, Argentina no logró avanzar “ni un sólo lugar” en el ranking internacional de transparencia. El fundador del PRO le exigió al actual mandatario que “empiecen a barrer por casa”.

Macri formuló esas declaraciones durante una entrevista en la que acompañó a Silvia Lospennato, candidata del PRO en la Ciudad. Durante ese espacio, destacó que durante su gobierno (2015-2019) el país había mejorado en transparencia institucional.

"Tomamos la presidencia y Argentina estaba en el puesto 107 y en tan solo cuatro años subimos al puesto 66, un récord en la historia del ranking de un país en ascenso, con acceso a la información pública, licitaciones on line, todo lo que tenía que ver con elementos de transparencia lo hicimos", expresó Macri al recordar su gestión.

A continuación, marcó el retroceso posterior: "Con Alberto volvió al puesto 89, cayó de vuelta, y hoy sigue en el mismo lugar. Un año y medio que ellos están gobernando no subieron un lugar en el ranking de transparencia mundial, por lo cual, empiecen a barrer por casa".

El indicador al que hizo referencia es el Índice de Percepción de la Corrupción, donde actualmente Argentina figura en el puesto 99, compartiendo ubicación con países como Etiopía, Indonesia, Lesoto y Marruecos. Como apuntó el ex mandatario, el país se mantiene en el mismo lugar que ocupaba al término del gobierno de Alberto Fernández, con 37 puntos. Durante la administración del PRO, ese puntaje había escalado año tras año hasta alcanzar los 45 en 2019.

Críticas a Karina Milei por la falta de unidad

Durante la misma entrevista con El Observador, Macri también criticó en duros términos al oficialismo libertario, con un foco particular en Karina Milei. La responsabilizó por el fracaso en las negociaciones entre el PRO y La Libertad Avanza para conformar listas de unidad de cara a las elecciones próximas.

"La verdad, por una decisión de Karina Milei, no hay otra explicación", afirmó sin rodeos al ser consultado sobre el quiebre en la Ciudad. En ese sentido, amplió: "Porque si tuvimos la generosidad inédita en la historia argentina de haber bancado los trapos como los bancamos cada vez que tuvieron al borde de una crisis que nos volvía al escenario de la híper, cómo no íbamos a tener la generosidad de ir juntos".

Macri también hizo referencia a los intentos fallidos de cerrar acuerdos en varias provincias: "Siempre dijimos que estábamos dispuestos a ir juntos y eso terminó en siete distritos, siete cerrados por Karina Milei sin el PRO, y en el Chaco peor, le pidieron al gobernador (Leandro Zdero) que no integremos la coalición, que sólo pudiésemos adherir, nos sacaron de la coalición por pedido de La Libertad Avanza. Nosotros no estamos para la pequeña, estamos para ayudar a sacar el país adelante. No creíamos que una prioridad era pelear en la Ciudad y ojalá que todas las ciudades-provincias tuvieran un gobierno similar al de la Ciudad", apuntó.

Los dardos de Macri a los dirigentes que dejaron el PRO

Macri también lanzó críticas a los referentes que abandonaron el PRO para sumarse al oficialismo libertario. Ya los había acusado de ser “comprados” por el Gobierno, y en esta oportunidad volvió sobre ese argumento con una ironía punzante.

"Los buenos dirigentes que están en el PRO en su enorme mayoría tienen valores y defienden ideas y defienden un sueño y no están para pasarse si gana uno u otro", remarcó, apuntando directamente a quienes hoy forman parte de La Libertad Avanza y de la administración de Milei.

Y redobló la crítica: "Y ahora mal los hizo quedar a todos los que están trabajando en el gobierno con lo que dijo (Sebastián) Pareja, de decir que estaban regalados. Los dejó en una situación desdibujada a todos los que hoy están en el Gabinete o en algunas áreas de gobierno".

Sobre el escenario político en la Provincia de Buenos Aires, Macri se mostró escéptico: "Uno lo escucha a Pareja y es bastante pesimista, pero Cristian ha ido a reuniones con la mejor vocación", y agregó: "Nosotros estamos para sumar pero si ellos hacen lo mismo que hasta ahora...".

Críticas internas al PRO y a Rodríguez Larreta

El ex mandatario también cargó contra Horacio Rodríguez Larreta, a quien acusó de actuar por "frustración" luego de no haber llegado a la presidencia.

"Si vos no buscás hacer daño, te presentás en la interna de tu partido, porque si ganaba la interna del partido y era presidente él no se iba del PRO. ¿Por qué si perdiste tenes que irte del PRO? Tenés que decir 'quiero ser jefe del gobierno, voy a ser candidato', te presentás a la interna en dos años sin buscar hacer daño gratuito a tu propio espacio", cuestionó Macri.

Y fue más allá al analizar el comportamiento de Larreta: "Vaya a saber por qué razón dice que yo me estoy haciendo de psicólogo pero es como obvio que es tan irracional querer destruir, dañar lo que vos construiste, que sólo puede haber un móvil que es la frustración de lo que le ha pasado y el único responsable y que tiene que hacer autocrítica es él, por qué perdió la interna por paliza y por qué no fue presidente".

Finalmente, Macri también lanzó un reproche contra Patricia Bullrich. "Los dos candidatos, por ego, por transmitir una excesiva desesperación por el poder en vez de un proyecto, permitieron que quien transmitía que las fuerzas del cielo y el sueño de un cambio representase más un cambio que nosotros".

