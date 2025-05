Carlos Maslatón criticó a la DAIA y defendió a Carlos Pagni de los ataques de Javier Milei

El abogado y asesor financiero Carlos Maslatón lanzó duras críticas contra la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) por su condena a Carlos Pagni, a raíz de una editorial en la que el periodista comparó ciertos aspectos de la política actual con la situación en Alemania en los años previos al ascenso de Adolf Hitler.

En un tuit, Maslatón se dirigió directamente a la DAIA, pidiendo una rectificación de la condena. "Señores de la DAIA, rectifiquen esta condena a Pagni. Para empezar, no dijo lo que le atribuyen", aseguró Maslatón. Según él, la comparación hecha por Pagni no tiene por qué generar una condena, ya que, en su opinión, "se pueden perfectamente comparar situaciones políticas de la actualidad o del pasado con el escenario de 1933-1934 en la Alemania en los inicios de Hitler".

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Maslatón continuó: "También se puede comparar el Holocausto Nazi de 1938-1945 con otras situaciones de la historia y no sé quién estableció y con qué autoridad que el nazismo no se puede usar como ejemplo por presuntas sagradas razones de no sé qué". Para Maslatón, el uso del nazismo como punto de referencia histórico no constituye un acto de "nazismo" ni es "antijudío".

Argentina registró un brutal deterioro de la libertad de prensa bajo el gobierno de Javier Milei

En su intervención, Maslatón amplió el concepto de comparación histórica, citando varios hechos trágicos en la historia que considera comparables al nazismo: "El exterminio de dos millones de camboyanos en 1975-1977 por el Khmer Rouge en los Killing Fields no tiene diferencias con los campos de exterminio hitlerianos de Polonia y Alemania", expresó. También mencionó el ataque de Hamas a Israel del 7 de octubre de 2023, bajo el argumento de que "es plenamente comparable con el nazismo, por más de que las Fuerzas de Defensa de Israel consiguieran frenarlo en las primeras 24 horas".

Maslatón incluyó en su lista las "masacres intra-árabes de la 'primavera' de 2011-2018", y señaló que estos hechos también tuvieron un móvil similar al de la persecución y exterminio de pueblos enteros, como ocurrió durante el régimen nazi.

A pesar de no coincidir generalmente con las opiniones de Carlos Pagni, Maslatón se mostró firme en su defensa del periodista: "No tengo nada que ver con Pagni y no suelo compartir sus criterios, pero no pueden ustedes imponer una tacha de infamia de esta categoría solo para quedar bien con el gobierno de Milei, enfermo de odio totalitario contra todo periodismo que no repita exactamente, para su beneplácito, el discurso oficial".

Guillermo Moreno y Fabio Cuggini casi se van a las manos en el programa del Turco García: “Esto va a terminar mal porque sos un gil”

La condena de la DAIA a Carlos Pagni

La reciente condena de la DAIA a Carlos Pagni se produjo a raíz de un artículo en La Nación, titulado "La Argentina, una torre de Babel", publicado este miércoles 30 de abril. En dicho artículo, Pagni citó el libro 30 días del poder de Henry Ashby Turner, que analiza el ascenso de Adolf Hitler en 1933. Pagni utilizó este análisis para reflexionar sobre los riesgos de incomunicación en la política global actual, y mencionó la comparación con el contexto de la Alemania de los años 30.

La DAIA emitió un comunicado en el que expresó su "profunda preocupación y rechazo" a la comparación que, según interpretó, minimizaba los horrores del régimen nazi. Para la DAIA, la comparación hecha por Pagni entre la situación actual y el ascenso de Hitler fue "una aberración" y no debería haber sido utilizada en ningún contexto.

Maslatón, en su tuit, subrayó la importancia de permitir la libertad de comparación histórica, y criticó fuertemente la postura de la DAIA. Además interpretó la condena como un intento de quedar bien con el gobierno de Javier Milei. Esta situación generó un debate sobre la libertad de expresión y la responsabilidad ética en el uso de referencias históricas, particularmente cuando se trata de eventos tan sensibles como el nazismo y el Holocausto.

NG/fl