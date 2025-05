Guillermo Moreno y Fabio Cuggini casi se van a las manos en el programa del Turco García: “Esto va a terminar mal porque sos un gil”

El exsecretario de Comercio Guillermo Moreno participó este viernes del programa de streaming “Lo del Turco”, conducido por el exfutbolista Claudio García. En este ciclo, el anfitrión reúne a diversas figuras para compartir una comida y conversar. En esta ocasión, se produjo un tenso enfrentamiento entre Moreno y el empresario Fabio Cuggini, quien se retiró del lugar en medio del programa.

La discusión comenzó en los primeros minutos, antes de la cena. Cuggini expresó que ya no vota y que prefiere pagar la multa correspondiente en cada elección. Además, criticó a buena parte de la clase política.

Ante esa afirmación, Moreno respondió: “Hermano, vos me das vergüenza a mí. Hace 15 minutos que estás rompiendo los huevos hablando sin decir nada. No termino de entender de dónde me conocés, no sabés dónde vivo”.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Luzu TV vs. Olga: la guerra del streaming sumó un nuevo round con cruces entre Nico Occhiato y Migue Granados por la audiencia

Cuggini replicó: “Me dan vergüenza las boludeces que hacés y cómo das vuelta las cosas”. Moreno contestó: “Boludeces no porque quedamos en no ofendernos. En lugar de poner un adjetivo decime qué te ofende”. El empresario sostuvo que “está bueno cantarle las 40 a la gente”, a lo que el exfuncionario retrucó: “A mí no me cantás un carajo. ¿Qué mierda me vas a cantar vos? Sos un boludazo. Esto va a terminar mal porque vos sos un gil”.

Luego de este intercambio, ambos bajaron el tono durante algunos minutos. Más tarde, en el momento de la cena, retomaron el diálogo, aunque con mayor moderación. A la mesa se sumaron otros invitados: Andrés Nara y el empresario Javier Ferrer.

Cuggini y Moreno se cruzaron por el Papa Francisco

Pasado un tiempo sin nuevas discusiones, Cuggini comentó: “Se murió el Papa. ¿Vos te pensás que yo estaba de acuerdo con él? Mi familia lo ama pero para mí fue un reverendo turro que nunca vino a pacificar. Ahora, a Bergoglio lo banco”. Claudio García le cuestionó esas palabras, mientras que Moreno no intervino.

Tiempo después, Moreno planteó ante los presentes: “Cada uno tiene que opinar de acuerdo a su especialización. Si él [Turco García] habla de fútbol, yo lo voy a escuchar atentamente, pero si de repente empieza a hablar de la teoría cuántica en física, lo voy a mirar distinto”.

Una influencer denunció ser discriminada por militar con el "Gordo Dan": echaron a un funcionario

A continuación, el cruce entre Moreno y Cuggini se reactivó. El exfuncionario le dijo: “Cambiale al diálogo conmigo. Dejate de hinchar las pelotas y no desprecies, sobretodo porque hay un montón de botellas acá y sería un espectáculo ridículo. No rompas más los huevos hablando así, gordito. Me estás hinchando las pelotas”. Cuggini le preguntó: “¿Me vas a pegar con la botella?”, y Moreno respondió: “No sé, vamos a ver lo que hacemos”.

Ante esa respuesta, Cuggini lanzó una acusación: “¿Vos no usabas un 'chumbo' en la mesa con los empresarios? Las malas lenguas de los empresarios que estuvieron sentados lo han dicho”.

El empresario insistió: "Vamos a hablar clarito. Yo te respeto, pero me dan vergüenza vos, el 'Chino' (en referencia a Alejandro Kim, quien se encontraba en el lugar y encabeza la lista de candidatos a legisladores del partido de Moreno) y (Leandro) Santoro".

El Gordo Dan le pidió a Javier Milei "periodistas presos por decreto, como hizo Alfonsín"

Moreno repitió: “Hermano, vos me das vergüenza a mí. Hace 15 minutos que estás rompiendo los huevos hablando sin decir nada. No termino de entender de dónde me conocés, no sabés dónde vivo”.

Cuggini reiteró: “Me dan vergüenza las boludeces que hacés y cómo das vuelta las cosas. Está bueno cantarle las 40 a la gente”. Moreno, visiblemente molesto, respondió: “A mí no me cantás un carajo. ¿Qué mierda me vas a cantar vos? Sos un boludazo. Esto va a terminar mal porque vos sos un gil”.

Más adelante, durante la cena, la discusión resurgió cuando Cuggini defendió la gestión del presidente Javier Milei y criticó al kirchnerismo: “Estoy esperando a ver qué hace. A Cristina (Kirchner) me la tuve que bancar, a tu gobierno me lo tuve que bancar”.

El cruce finalizó con Cuggini diciendo: “Lastimame, Moreno, pedazo de pelotudo”, a lo que el exfuncionario contestó: “Pedazo de boludo vos”. Instantes después, Cuggini se retiró del lugar.

NG

LT