El candidato a legislador porteño de Es Ahora Buenos Aires, Leandro Santoro y la vicepresidenta Victoria Villarruel se encontraron en el marco de la misa por la muerte del papa Francisco y el acercamiento entre ambos generó revuelo entre los seguidores del referente de Principios y Valores, Guillermo Moreno.

Antes de ingresar a la ceremonia encabezada por el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, la titular del Senado dijo: “Vengo a acompañar a los católicos y al pueblo argentino en el dolor que sentimos por la pérdida de nuestro Santo Padre”. Al ingresar, se ubicó en la primera fila de bancos.

Por su parte, Santoro llegó acompañado de Adolfo Pérez Esquivel, el premio Nobel de la Paz y militante de derechos humanos. Una vez dentro de la Iglesia donde Jorge Bergoglio se crio, el diputado nacional se acercó a saludar a la vicepresidenta con un beso y se sentó en el lado opuesto de la Iglesia.

El gesto de Santoro fue transmitido en directo por las cámaras de televisión presentes en el lugar y llamó la atención por la marcada relación opositora entre ambos políticos. Al mismo tiempo, los seguidores del exsecretario de Comercio, Guillermo Moreno, no tardaron en reprochar la actitud del diputado de Unión por la Patria.

“Si yo creyera que Victoria Villarruel avala los crímenes de lesa humanidad, el robo de bebés y demás barbaridades que dicen de ella no me levantaría para ir a darle un beso, ni siquiera por protocolo”, escribió en X (ex Twitter) el usuario @MorenoVuelve. “Hay algún video de Moreno a los besos con Villaruel? porque de Santoro si lo hay”, escribió otra cuenta en respuesta al saludo.

La tensa relación entre el candidato a legislador porteño de la coalición peronista y el líder de Principios y Valores está marcada por las definiciones sobre los límites del peronismo, especialmente desde que Moreno aseguró que es necesario “peronizar” a la vicepresidenta, una postura que Santoro rechaza.

La discusión inició en agosto de 2024, cuando a raíz de la interna oficialista entre Villarruel y Milei y la disputa hacia el interior de la oposición por la conducción del Partido Justicialista, distintos integrantes de la oposición, como el senador José Mayans y Guillermo Moreno, consideraron que Victoria Villarruel es más cercana a la ideología peronista que a la libertaria por sus ideas nacionalistas.

En ese momento, en respuesta a los dichos sobre “peronizar” a Villarruel, Santoro dijo: “Yo con Villarruel no tengo nada que ver porque defiende genocidas. No vengo del peronismo, pero ella no tiene nada que ver con el peronismo, que es un partido popular y democrático”.

Más tarde, en noviembre de 2024, Santoro y Moreno protagonizaron un cruce televisivo en el que el exsecretario de Comercio aseguró que el legislador es “muy poco peronista” por su origen radical. “Sos un gorila que se asume como peronista. Tenés una actitud gorila permanentemente”, le dijo.

La polémica por las definiciones del peronismo y el acercamiento del hombre de Principios y Valores con Villarruel resurgió en las últimas semanas, luego de que Moreno asegurara que “hay que peronizar hasta las piedras” y agregara que “Victoria Villarruel no torturó a nadie”, en referencia a las críticas a la vicepresidenta por su postura negacionista de la dictadura.

Además, en los últimos días Moreno apuntó contra Axel Kicillof al declarar que Donald Trump es “más peronista” que el gobernador bonaerense.

