El analista financiero Carlos Maslatón volvió a cuestionar con dureza al presidente Javier Milei y lo calificó de "mentiroso fiscal, económico, financiero, político y electoral".

"Tiene déficit extremo"

"Tiene déficit extremo, como otro presupuesto federal encubierto y no declarado, y dice que no tiene déficit", sostuvo el economista en su cuenta de la red social "X".

De este modo Maslatón renovó este viernes sus críticas al Presidente al comentar una publicación del diario "La Nación" titulada "Amurallar el déficit cero", que alude a la cadena nacional en la que Milei se referirá a los vetos al aumento a los jubilados y la emergencia en discapacidad.

"Multiplicó por cuatro la emisión de dinero desde que asumió y dice que no emite nada. Afirma que reduce la deuda del estado y la multiplica al ritmo de su déficit clandestino", argumentó el analista financiero.

"Estafa"

" Algún día caerá esta estafa de su propaganda, y no falta mucho para ello", concluyó Maslatón.

Días atrás el economista había afirmado que la política económica de Milei es “una mentira” y que con ella “solamente gana el especulador de mesa de dinero que está entongado con el Estado”.

“El plan económico ha fracasado, lo cual no quiere decir y lo aclaro, no quiere decir que no termine el mandato Milei. Yo creo que fracasó el plan, Milei tiene la posibilidad de reivindicarse y hacer una cosa distinta”, expresó en esa oportunidad Maslatón.