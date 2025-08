Maslaton sobre la política económica de Milei: “Sólo gana el especulador de mesa de dinero que está entongado con el Estado”

Perfil Redacción NEA

Carlos Maslatón aseguró que la política económica de Javier Milei es “una mentira” y que con ella “solamente gana el especulador de mesa de dinero que está entongado con el Estado”.

“El sistema cambiario y monetario está quebrado”

El analista económico consideró que “el sistema cambiario y monetario del Gobierno está quebrado y que “todo lo que ellos han declarado se contradice con los hechos del mercado”.

“Lo que ellos han anunciado como restricción monetaria no ha sido tal. La cantidad de monedas circulante, la física y la bancaria, se multiplicó por cuatro durante el gobierno de Milei. Estos son datos oficiales del Banco Central”, agregó en declaraciones al programa GPS del canal América.

“Estamos viviendo una situación de realidad versus reportes oficiales que yo nunca lo vi porque hacen una cosa y declaran exactamente la otra”, recalcó.

Además explicó que “el control de cambio se hace de muchas maneras con un cepo tradicional, con intervenciones directas o indirectas como ellos hacen el mercado de futuros o vendiendo bonos o con la tasa de interés y cada vez pagan más”.

Control de cambios

Maslatón insistió en que el presidente “se equivocó con el control de cambios” y que “podía tener una idea pero hizo la contraria”.

“Milei que tenía que haber roto con esto, evidentemente no tenía plan económico y lo trajo a Caputo que es uno de los artífices. Cuando anunció hace 3 años, 2 años la dolarización, eso era invento total. Es un tema de imposible realización por más que te guste, no lo podés hacer salvo que confisques los depósitos bancarios”, argumentó el economista.

Y luego prosiguió: “Entonces él desesperadamente lo buscó a Caputo, pero Caputo no es una persona de los mercados libres. Yo lo defino como un jugador de mesa de dinero con plata ajena, es decir, si gana es para él y si pierdem la pierde todo el pueblo argentino y es lo que hizo Caputo esta vuelta ejerció una versión agravada de lo que hizo con Macri”.

"Pierde la totalidad del país"

“Vos podés sostener esto un tiempo, pero finalmente explota, que es lo que estamos empezando a ver ahora. Pierde la totalidad del país. Solamente gana el especulador de mesa de dinero que está entongado con el Estado o que sigue lo que hace el gobierno mientras el gobierno cumpla con lo que promete”, aseveró el analista financiero.

También planteó que la salida es “con liberación cambiaria y sin que el Estado pague más tasa de interés por razones de política monetaria”.

“El plan económico ha fracasado, lo cual no quiere decir y lo aclaro, no quiere decir que no termine el mandato Milei. Yo creo que fracasó el plan, Milei tiene la posibilidad de reivindicarse y hacer una cosa distinta”, concluyó Maslatón.