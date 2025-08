Diputado peronista tras los vetos de Milei calificó al Gobierno como "profundamente jodido y cruel"

Perfil Redacción NEA

El diputado Eduardo Toniolli cuestionó con dureza al gobierno de Javier Milei y lo calificó como "profundamente jodido y cruel" tras los vetos del presidente al aumento de los jubilados y la emergencia en discapacidad.

"Acto totalmente perverso"

“El otro día en esa especie de espectáculo ´Los cinco grandes del buen humor´ por streaming y un poco de ´Plaza Sésamo´ también con una marioneta, Milei en un acto totalmente perverso, en un momento corta y dice que ´va a firmar algunos expedientes´. Se iba a firmar los vetos", criticó el diputado de Unión por la Patria en alusión a la presentación del presidente en el canal Neura de Alejandro Fantino.

“Ya no hay ningún tipo de decoro. No tenemos un presidente de la Nación compungido porque tiene que hacer como decía en su momento el muchacho de Anillaco (el expresidente Carlos Menem), ´cirugía mayor sin anestesia´ y entonces pedía disculpas sino que se jacta de vetar la ayuda a los adultos mayores y a las personas con discapacidad que la mayoría no puede valerse por sí misma y que necesitan imperiosamente de una recomposición por parte del Estado", agregó en declaraciones a Radio 10.

"Gobierno profundamente jodido, cruel"

"A mí me parece de una perversidad total", aseguró Toniolli al tiempo que consideró que el impacto fiscal de las medidas aprobadas por el Congreso es "bastante reducido".

"Todo de alguna manera apunta a caracterizar a un gobierno profundamente jodido, cruel, hijo de puta (textual), con las personas que en muchos casos no pueden valerse por sí mismo, con los jubilados, con las personas con discapacidad, con los laburantes, con el que produce, con el que tiene una pyme, con las economías regionales", afirmó el legislador santafesino.

Y luego concluyó: "Todo para la timba, toda para los sectores de privilegios económicos, para el capital financiero internacional y para las transnacionales interesadas en nuestros recursos estratégicos. Eso es Milei".

Por último señaló que "la duda es qué van a hacer aquellos que hasta ahora quisieron pasar por abajo del radar, quisieron hacerse los zonzos, quisieron convivir con esto sin enfrentarlo" en alusión a los gobernadores nucleados en el nuevo espacio político "Grito Federal".