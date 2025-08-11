Andy Tow: “El PRO ha terminado siendo el vagón de cola de La Libertad Avanza”

En diálogo con Canal E, Andy Tow, analista político, abordó las internas en el PRO, el rol centralista de Javier Milei y el impacto de la desinformación digital en la previa electoral.

PRO sin rumbo y un Milei que concentra todo el poder

La sorpresiva declaración de María Eugenia Vidal —quien, tras criticar la alianza con La Libertad Avanza, anunció que igual votará al PRO— fue interpretada por Tow como un reflejo del momento crítico del partido fundado por Mauricio Macri. “El PRO está en una situación de crisis como partido”, explicó.

Según el analista, “el espacio ideológico del PRO ha sido ocupado en gran medida por La Libertad Avanza”, lo que dejó al partido sin un perfil claro. Respecto a Vidal, señaló: “Ella esperaba ser senadora o tener un lugar, pero se mantiene disciplinada porque mucha alternativa tampoco tiene”.

Y con respecto a EL PRO, dijo, “ha terminado siendo el vagón de cola de La Libertad Avanza”, tanto en Ciudad como en Provincia de Buenos Aires.

Fake news, promesas y un gabinete descartable

La aparición de un video falso de Axel Kicillof en redes sociales abrió el debate sobre la desinformación electoral. Tow advirtió: “Es un gran problema, pero también puede volverse un boomerang”, ya que cuando se demuestra la mentira, “uno queda como un mentiroso”.

Sobre el impacto social de estas prácticas, fue tajante: “Estamos en una época de mucho escepticismo y desilusión respecto al tema público”. Según explicó, “se ha institucionalizado un uso de la mentira que socava a las instituciones políticas”, alimentado por la polarización y la normalización de este tipo de estrategias.

En cuanto a la danza de nombres dentro del oficialismo rumbo a las elecciones, Tow minimizó el impacto de posibles cambios en el gabinete. “El único que no es reemplazable es Milley, los demás van y vienen”, sentenció. Para él, la figura presidencial concentra el poder de forma total: “No veo que ninguna figura del gabinete tenga un peso propio, un volumen político indispensable”.

Incluso ante eventuales salidas de figuras como Bullrich o Sturzenegger, sostuvo: “Quien esté va a hacer lo que él diga y no importa quién sea”. El gobierno, asegura, “tiene claro el rumbo y no se ve afectado por cambios internos”.

