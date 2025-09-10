El NEA volvió a registrar la inflación más baja del país: 1,7% en agosto

El Nordeste Argentino cerró agosto con un Índice de Precios al Consumidor (IPC) del 1,7%, según informó el INDEC. La cifra, por segundo mes consecutivo, se ubicó por debajo del promedio nacional (1,9%) y consolidó a la región como la de menor aumento de precios del país, junto con el NOA.

En la comparación interanual, la inflación del NEA alcanzó el 29,9%, y en lo que va de 2025 acumula un 17%. Ambos indicadores son también los más bajos entre todas las regiones. El contraste es evidente frente al dato nacional: el IPC del país registra una variación acumulada del 19,5% y una interanual del 33,6%.

Los rubros que más subieron

El informe oficial detalla que el rubro Restaurantes y hoteles fue el de mayor incremento en el NEA, con un 3,8%. Le siguieron Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (2,9%) y Educación (2,6%). También se destacaron subas en Transporte (2,6%), Salud (2,4%) y Bebidas alcohólicas y tabaco (2,1%).

En el otro extremo, se verificaron alzas más moderadas en Comunicación (1,6%), Alimentos y bebidas no alcohólicas (1,4%), Recreación y cultura (0,8%) y Equipamiento y mantenimiento del hogar (0,6%). Incluso, Prendas de vestir y calzado mostró una baja del 0,5%.

Contexto nacional

El comportamiento de precios en el NEA contrasta con lo ocurrido en otras regiones, donde Transporte y Bebidas alcohólicas y tabaco tuvieron un mayor peso en el índice mensual. Para septiembre, el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que consulta el Banco Central proyecta una inflación del 1,8% a nivel nacional, lo que sugiere que la desaceleración continúa, aunque a un ritmo gradual.