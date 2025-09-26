El Banco del Chaco pagará intereses diarios en cuentas sueldo desde octubre: cómo será el beneficio

El Nuevo Banco del Chaco (NBCH) presentó una iniciativa en el sistema financiero provincial: a partir del 1° de octubre, todos los titulares de cuentas sueldo, empleados públicos y privados, jubilados y beneficiarios de ANSES, comenzarán a percibir intereses diarios por los saldos que mantengan en sus cuentas, con tasas superiores a las que hoy ofrecen las billeteras digitales.

El anuncio fue realizado por el presidente de la entidad, Germán Dahlgren, junto al ministro de Economía, Alejandro Abraam, quienes destacaron que la medida no requerirá ninguna gestión adicional y que el rendimiento se acreditará automáticamente.

Un beneficio automático que alcanza a más de un millón de usuarios

“Desde el 1° de octubre los saldos en cuentas sueldo van a generar intereses diarios, de manera automática, y con rendimientos más altos que cualquier billetera digital”, explicó Dahlgren.

El presidente del NBCH sostuvo que esta nueva herramienta es posible gracias a la solidez financiera del banco, que hoy cuenta con más de un millón de cuentas activas, más de 80.000 millones de pesos en líneas de crédito y más de 2.000 millones de transacciones mensuales.

Según detallaron, los intereses se acreditarán sin necesidad de realizar inversiones o abrir nuevos productos, y se podrán consultar desde la app NBCH24 o a través del home banking. “Será un rendimiento garantizado, lo que brinda previsibilidad a los clientes”, subrayó Dahlgren.

Una herramienta para ahorrar sin inmovilizar el dinero

El ministro Alejandro Abraam señaló que el nuevo esquema representa una alternativa segura y flexible para quienes necesitan mantener liquidez: “Muchas personas no pueden inmovilizar su dinero en un plazo fijo. Con esta herramienta, los fondos comienzan a rendir desde el primer día sin perder disponibilidad”, explicó.

También destacó que el programa se enmarca en la Ley de Entidades Financieras, lo que brinda un nivel de seguridad jurídica y respaldo institucional mayor que el de las aplicaciones digitales. “Es una muestra de cómo, con una gestión ordenada, se pueden generar nuevas oportunidades para los chaqueños”, sostuvo.

Dahlgren aseguró que el banco continuará apostando a la transformación digital y la expansión de sus servicios, sin perder de vista su rol como entidad pública provincial. “Estamos desarrollando soluciones que trascienden las fronteras del Chaco, como la plataforma Unicobros o la tarjeta Tuya, pero siempre priorizando a las familias chaqueñas y su economía cotidiana”, afirmó.