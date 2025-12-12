El presidente de Industriales Pymes Argentinos (IPA), Daniel Rosato, elogió la implementación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), que está entre los puntos principales de la reforma laboral que el Gobierno envió al Congreso. De todos modos, también aprovechó para pedir la apertura de una mesa de diálogo en el ámbito legislativo que permita debatir los puntos que podrían generar tensión con los gremios para lograr que la propuesta reformista pueda ser sancionada y no tenga resistencias legales, ni sociales.

Según explicó Rosato, el FAL ofrece beneficios tanto para empleadores como para trabajadores.

“El fondo de cese laboral que propone el Gobierno reduce la presión fiscal sobre las empresas, permite un ahorro habitual para los trabajadores y achica el costo indemnizatorio para las Pymes, que podrán tener un cálculo concreto y estable ante situaciones de despidos, como también de cambio de empresas o jubilaciones”, afirmó el titular de IPA

Desde la óptica del sector pyme, el principal valor del instrumento es que aporta seguridad jurídica, uno de los reclamos históricos del entramado industrial.

Un fondo portable y acumulable para los trabajadores

Otro de los puntos destacados por IPA es que el esquema permitiría a los trabajadores mantener el fondo de cese a lo largo de su vida laboral, incluso ante cambios de empleo.

“Ese punto de la reforma laboral les permitirá a los trabajadores tener el fondo de cese en todo momento, siempre que cambie de empresa”, señaló Rosato, al tiempo que explicó que el empleado podrá optar entre retirar esos fondos o mantenerlos hasta su jubilación.

“Eso generará contar con un monto extraordinario que acumuló durante su etapa laboral, a diferencia de la actualidad cuando sólo recibe felicitaciones por su carrera”, agregó

Antecedentes del proyecto y respaldo condicionado

IPA recordó que la iniciativa fue elaborada y presentada en 2023 durante su Congreso del Diálogo y la Producción, con el objetivo de crear un sistema compensatorio que evite conflictos judiciales prolongados.

“IPA elaboró un proyecto para implementar un fondo compensatorio laboral universal que evite que el trabajador se vea perjudicado si la empresa no puede afrontar una indemnización o debe recurrir a un juicio que llevará mucho tiempo y que engrosará los ingresos, especialmente, de los abogados litigantes”, sostuvo Rosato

En ese sentido, el dirigente empresario remarcó que el acompañamiento al proyecto oficial no es acrítico, pero sí coherente con la postura histórica de la entidad.

“Por eso no tenemos problema de apoyar este punto de la reforma laboral, ya que siempre dijimos que íbamos a acompañar lo positivo que haya en el Gobierno”, afirmó

Pedido de diálogo para evitar conflictos sociales y judiciales

Más allá del respaldo al FAL, IPA reclamó la apertura de una mesa de diálogo en el Congreso para discutir aquellos puntos de la reforma que podrían generar tensiones con los sindicatos.

“Creemos que un proyecto con el mayor consenso posible hará viables las reformas. Porque después de la ley llega la realidad, y si su aplicación es inviable por protestas judiciales o en las calles, de nada servirán estos cambios”, advirtió Rosato

Incentivos a la inversión y agenda pyme

En paralelo, IPA volvió a impulsar la necesidad de avanzar en un Régimen de Incentivos para Pymes Industriales (RIPI), que contemple estabilidad normativa, una alícuota de Ganancias del 25%, amortización acelerada, créditos fiscales y facilidades cambiarias.

“Necesitamos trabajadores con mayores beneficios y Pymes que no sean rehenes de la falta de seguridad jurídica. El eje debe ser la inversión productiva y no los pagos millonarios por juicios laborales”, concluyó Rosato