El presidente de la Nación, Javier Milei, decidió organizar una cena especial para cerrar el año días después de su viaje a la cumbre del Mercosur en Foz do Iguazú (Brasil). El encuentro se llevará a cabo el próximo lunes por la noche en la Quinta de Olivos.

La invitación formal fue extendida a todos los integrantes del Gabinete nacional con el objetivo de compartir un momento de distensión tras un año marcado por profundas reformas y debates en el Congreso, dijeron fuentes oficiales a los medios.

Se espera la presencia de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, del ministro de Economía, Luis Caputo, y del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, entre otros altos funcionarios.

Las fuentes oficiales no descargaron que puedan sumarse otros dirigentes de La Libertad Avanza, como el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, la presidenta del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, y el titular del Banco Central, Santiago Bausili.

Aunque es un evento de celebración, no se descarta que se traten temas de agenda pública durante la velada nocturna. La cita permitirá a los funcionarios intercambiar visiones sobre los desafíos que enfrentará la administración de cara al 2026.

El menú elegido para el encuentro será el asado. Fuentes oficiales indican que el evento será costeado bajo la modalidad que el presidente suele implementar. Cada asistente podría aportar su parte para evitar el uso de fondos públicos en festejos.

Antes del asado en Olivos, Milei viajará a Brasil

Antes de la celebración de fin de año con su gabinete, Milei participará en la Cumbre del Mercosur que tendrá lugar el sábado 20 de diciembre en Foz de Iguazú, Brasil.

El presidente asistirá al evento con el acuerdo entre el bloque regional y la Unión Europea en duda. Lo cierto es que tanto Italia como Francia se muestran reticentes a firmar el entendimiento que había anticipado el presidente de Brasil, Luiz Inacío Lula da Silva, y podría quedar para 2026.

Tras haber recibido al reciente electo presidente de Chile, José Antonio Kast, la administración libertaria se esperanza con la conformación de una alianza informal de derecha que incluya a Chile, Bolivia, Paraguay y Perú y que se muestre en sintonía con los lineamientos del republicano Donald Trump en Estados Unidos.

