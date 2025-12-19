Juan Manuel Truffa: “Los bonos subieron y el correlato directo fue la baja del riesgo país”

La baja del riesgo país a niveles mínimos de los últimos años volvió a colocar a la Argentina en el centro de la atención financiera. Para Juan Manuel Truffa, en diálogo con Canal E, este movimiento no es casual ni aislado, sino el resultado de una combinación de señales económicas y decisiones oficiales que el mercado venía esperando.

“Volvió al valor que había tenido a principios de año, cuando los bonos se aproximaban al pago de su renta y amortización”, explicó el economista, al contextualizar el retroceso del indicador tras meses de elevada volatilidad.

Durante gran parte del año, los bonos argentinos se movieron en torno a los 700 puntos de riesgo país, atravesados por la incertidumbre electoral. Sin embargo, el reciente anuncio oficial sobre la compra de divisas para recomponer reservas netas marcó un punto de inflexión. “Eso coincide con lo que el mercado venía cuestionando, que al Gobierno le faltaba”, sostuvo Truffa, y agregó que una recalibración de bandas cambiarias reavivó el optimismo. “Los bonos subieron y el correlato directo fue la baja del riesgo país”, resumió.

Expectativas, reformas y cierre de año

Desde la mirada financiera, Truffa remarcó que los mercados se mueven por expectativas futuras más que por la foto actual. “Siempre se trabaja con las expectativas de aquí en adelante”, afirmó, y vinculó el buen clima al inicio del debate del Presupuesto 2026 y a una agenda de reformas proempresa. Según el economista, “cualquier proyecto que apunte a la reducción de costos va a traer buenas noticias al mercado”, lo que explica la reacción positiva de los activos.

En ese marco, anticipó un cierre de año más tranquilo que meses anteriores. “Venimos de un período electoral que le puso muchísimo ruido al mercado financiero”, recordó, y señaló que, de mantenerse el rumbo, diciembre podría transitarse con mayor estabilidad. Sobre el frente social, relativizó el impacto inmediato de las protestas sindicales y lo vinculó más a debates futuros. “Hay tela para cortar con la reforma laboral, todo depende de cómo salgan los proyectos del Congreso”, advirtió.

Dólares, vencimientos y señal al mercado

Uno de los puntos clave para sostener la calma es la capacidad de pago. Consultado sobre los próximos vencimientos, Truffa fue claro: “Plata hay, no suficiente, pero hay”. Detalló que, entre emisiones, compras de mercado y concesiones, el Gobierno reúne unos 1.900 millones de dólares. “Está bastante cerca de cubrir los pagos que caen en octubre”, aseguró.

Para el economista, el mercado ya descuenta este escenario. “No se ven problemas para este primer vencimiento”, afirmó, y concluyó que despejar esas obligaciones “es bastante bueno y explica el pequeño rally de la deuda”, consolidando un clima de mayor previsibilidad financiera

