La Legislatura bonaerense decidió postergar hasta la semana que viene el debate por el futuro de las PASO

La Legislatura bonaerense dilató nuevamente el debate por el futuro de las PASO en la provincia de Buenos Aires, en medio de la fuerte interna entre Cristina Kirchner y su exprotegido Axel Kicillof. La Cámara de Diputados acordó este miércoles 3 de abril una nueva sesión para la semana próxima, en la que se votará sobre tablas el proyecto del massismo para suspenderlas, pero se incorporarán modificaciones. El kirchnerismo tratará de imponer que la fecha de votación sea el 26 de octubre, igual que las nacionales.

La sesión de esta tarde estaba prevista para las 14 y tenía en su temario cinco proyectos para suspender las primarias. Cualquiera de ellos necesitaba del voto afirmativo de dos tercios de los legisladores para poder ser aprobado. En ese marco, el bloque de Unión por la Patria (UxP) pidió pasar a un cuarto intermedio hasta las 17.

Kicillof mantiene su postura de desacoplar el calendario y llevar a cabo las elecciones provinciales en julio

Al reanudar la sesión, el diputado Facundo Tignanelli (UxP) hizo una moción para debatir en una próxima sesión el proyecto que presentó el massismo: “Solicitar el tratamiento con o sin despacho del proyecto del diputado Rubén Eslaiman para que sea incluido en el orden del día con las modificaciones que se introducirán para la próxima sesión”. Su pedido fue aprobado con dos tercios.

La sesión en la Cámara Baja bonaerense estuvo atravesada por un clima de tensión porque, en medio de ese debate, el kirchnerismo publicó una carta abierta para presionar al gobernador bonaerense Axel Kicillof con un llamado a la unidad y un pedido para que las elecciones sean concurrentes en la provincia de Buenos Aires.

El kirchnerismo le reclama a Kicillof que defina el calendario electoral antes de suspender las PASO y mantiene su postura de no desdoblar la elección, mientras en el massismo ven con buenos ojos el desdoblamiento, pero piden que los comicios sean llevados a noviembre. Por su parte, el gobernador mantiene su postura de desacoplar el calendario y llevar a cabo las elecciones provinciales en julio.

Con la firma de funcionarios, intendentes, legisladores y dirigentes sindicales, se conoció este miércoles 3 de abril un comunicado que le exige al gobernador de la provincia de Buenos Aires que llame a elecciones concurrentes, es decir, en la misma fecha que las nacionales.

El texto expresa: “Néstor Kirchner no insistiría en vano que no hay proyecto local sin proyecto nacional. La provincia tiene el mismo gobernador, el mismo pueblo y las mismas instituciones que antes del 10 de diciembre del 2023. Pero ahora hay más despedidos, menos consumo, menos obra pública y más pobreza. Lo que cambió fue el gobierno nacional. Por eso, para revertir el deterioro en la provincia hay que enfrentar al gobierno nacional, concentrando toda la fuerza en ese objetivo. No nos podemos dar el lujo de dispersar esfuerzos”.

“La propuesta de desdoblar las elecciones, en cambio, acentúa el descalabro que ya produjo Milei al impulsar la Boleta Única de Papel. Desde lo operativo, un desdoblamiento electoral, por primera vez en más de 40 años de Democracia, requeriría una extraordinaria preparación logística, presupuestaria y de recursos humanos provinciales, que se complejiza al extremo por los escasos meses que restan hasta la elección”, añade el texto.

Tras ese argumento, detallan: “El desdoblamiento fragmenta la elección provincial en ocho elecciones seccionales con ocho boletas diferentes, confunde a la gente y dispersa la potencia de nuestro mensaje porque lo diluye en ocho campañas electorales y balcaniza al peronismo al repartirlo entre las campañas locales y la discusión nacional. Como opositores, no podemos usar las mismas tácticas que los aliados del Gobierno. Inevitablemente la provincia y el país comparten un mismo destino; y eso no se puede desdoblar”.

