“Putas”: el film argentino que incomoda, sacude y pone el trabajo sexual en primer plano

“Putas”, la nueva película de Demian Alexander, irrumpe en la cartelera como una de las propuestas más extremas del cine independiente argentino reciente. Basada en la obra performática homónima, una pieza declarada de Interés Cultural para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, la película traslada al lenguaje cinematográfico una estética que ya en su versión teatral apostaba al shock, la intensidad emocional y la exploración del dolor como material dramático.

Esmeralda Mitre llega al cine con su papel más jugado: “Putas”

La historia se articula en seis episodios independientes unidos por un mismo eje: el trabajo sexual y sus bordes más vulnerables, incómodos y contradictorios. Cada segmento está encabezado por una protagonista cuya vida, cuerpo y experiencia configuran una mirada distinta sobre el oficio. El film no pretende construir una narrativa lineal ni tradicional, sino que busca generar impacto emocional a través de escenas que funcionan como estaciones simbólicas, casi rituales, donde la intimidad aparece siempre tensada por la violencia, la culpa o la pérdida.

El primer capítulo está protagonizado por Esmeralda Mitre, quien encarna a Rubí, una trabajadora sexual vip embarazada. Su relato se desarrolla en un departamento de lujo que rápidamente se convierte en un espacio asfixiante.

Mitre interpreta un personaje al borde del colapso, atrapada entre su propio cuerpo, la repetición mecánica del deseo ajeno y la amenaza latente de un embarazo no deseado. Es una actuación que exige un nivel de exposición física y emocional inusual en el cine argentino, sostenida por una puesta que no le permite escapar de la imagen ni un instante.

Las siguientes historias amplían el universo. Alma vive en un prostíbulo donde la obsesión de un cliente desfigura cualquier atisbo de humanidad. Gigi recorre la ciudad entre la confusión, las adicciones y la explotación, en una deriva que revela la imposibilidad de cualquier red de contención.

Avant premiere de “Putas”: el protagónico más difícil de Esmeralda Mitre

En Amor, una joven acompañante sexual es contratada por una familia de clase alta para “administrar” la sexualidad de un hijo con discapacidad, en un episodio que expone la manera en que el deseo se gestiona socialmente desde la hipocresía. Carla enfrenta la violencia emocional de un policía que no logra tramitar su deseo hacia una mujer trans. Estrella, bailarina nocturna, vive su trabajo entre la sensualidad, la precariedad y un vínculo tóxico que la persigue incluso bajo las luces del boliche.

En todas estas historias, el cuerpo es protagonista absoluto. Alexander construye un universo donde los gestos, la piel, la respiración y la fragilidad física se vuelven lenguaje. La fotografía, a cargo de Fede Lorenzo, apuesta por los colores saturados, los contrastes violentos y los primeros planos permanentes que buscan capturar la experiencia emocional más inmediata. La puesta en escena, lejos de cualquier registro naturalista, se mueve entre lo barroco, lo teatral y lo simbólico. Los decorados parecen funcionar más como extensiones del estado interno de los personajes que como lugares concretos.

El elenco que acompaña a Mitre, esta integrado por figuras como Carlos Belloso, Roly Serrano, María Rosa Fugazot, Vanesa González, Celeste Muriega, Gerardo Chendo, Fabián Vena, Mariana A. y Florencia Gerez— sostiene la propuesta con actuaciones que no escapan al riesgo. La dirección de Alexander se caracteriza por un trabajo horizontal con los intérpretes, donde muchas escenas se construyen desde el intercambio, la vulnerabilidad y la improvisación dentro de límites marcados por la intensidad y el despojo.

La película se hizo completamente “a pulmón”, sin apoyos institucionales ni grandes estructuras económicas detrás. Ese rasgo se percibe en la textura misma del film: los espacios pequeños, los pocos personajes por escena, la cercanía de la cámara y una sensación general de precariedad que se integra al lenguaje narrativo.

“Putas” no busca explicar el trabajo sexual desde lo social o lo económico; se centra en su dimensión emocional más extrema. Esa decisión estética no intenta construir una mirada sociológica, sino plantear un universo donde las protagonistas cargan con un peso simbólico que excede la experiencia real de las trabajadoras sexuales. La película exhibe violencia, adicciones, culpa, deseo, fragilidad y, sobre todo, cuerpos que parecen siempre al borde de quebrarse.