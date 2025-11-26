Industrias: crece la infraestructura científica con un nuevo centro bioanalítico en el país

Laboratorios Bagó inauguró un nuevo Centro Bioanalítico en su planta farmacéutica de La Plata. Aprobado por la ANMAT y diseñado tanto para el desarrollo de nuevos productos como para la realización de la etapa bioanalítica en los estudios de bioequivalencia, estos ensayos son clave para determinar que un producto farmacéutico es bioequivalente a un producto de referencia y garantizar así su seguridad, eficacia y calidad, permitiendo acelerar procesos, reducir tiempos y aumentar la precisión en los resultados.

Este nuevo centro representa para la compañía un paso más en su compromiso con la innovación e incorporación de tecnología de última generación para potenciar la calidad de sus productos y el desarrollo científico riguroso.

Edgardo Vázquez

"La ciencia y la tecnología avanzan a una velocidad sin precedentes y, como compañía, tenemos la responsabilidad de acompañar esa evolución con decisiones concretas”, afirmó Edgardo Vázquez, Gerente General de Laboratorios Bagó. Y agregó: “Este nuevo paso refleja nuestra convicción de que invertir en innovación no solo fortalece nuestros procesos, sino que también nos permite mejorar el acceso a tratamientos seguros, eficaces y de calidad, con un impacto real en la calidad de vida de las personas".

El Centro Bioanalítico ofrece un entorno de trabajo optimizado, con áreas más interconectadas que favorecen la colaboración entre equipos y agilizan los procesos. Su inauguración forma parte de una estrategia de innovación que atraviesa todas las áreas de la compañía.

Este nuevo espacio se suma al selecto grupo de centros bioanalíticos habilitados por ANMAT, que hoy son cinco en el país, y que posiciona a Bagó como un actor clave en el fortalecimiento de las capacidades locales en investigación clínica y desarrollo farmacéutico.

Con un enfoque en la accesibilidad, y en ofrecer la máxima calidad y efectividad para mejorar la salud de la comunidad, Laboratorios Bagó trabaja actualmente en más de 100 proyectos de I+D con un alto nivel de innovación y aplicación de Inteligencia Artificial. Entre las tecnologías utilizadas, se destacan las herramientas farmacométricas y las metodologías in vitro e in silico, que permiten optimizar el desarrollo y control de los productos con altos estándares de calidad, precisión y eficiencia.

Con más de 90 años de trayectoria, la compañía consolidó un modelo de innovación que combina excelencia científica, desarrollo tecnológico y alianzas estratégicas con organismos científicos y académicos. Como resultado, obtuvo 148 patentes, 56 de ellas por descubrimientos de moléculas originales, y 92 por procedimientos de elaboración.

Fundada en 1934, Laboratorios Bagó, es una empresa farmacéutica argentina con fuerte presencia en Latinoamérica y en el mundo. Sus productos llegan a 50 países. Su misión es la de brindar productos y servicios diferenciados que contribuyan a mejorar la salud de la comunidad de un modo ético y sustentable.