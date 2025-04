Inflación, consumo y actividad: radiografía libertaria

La semana pasada el presidente Javier Milei cumplió 500 días en el gobierno. PERFIL recabó datos sobre cinco grandes temas económicos y su evolución durante lo que lleva de gestión.

1-Inflación

En campaña, el actual mandatario afirmó que tardaría entre 18 y 24 meses en bajar la inflación. El plazo todavía no se cumple, pero la última medición complica las proyecciones: el índice de precios volvió a acelerarse en marzo, mes en el que, impulsada por la suba de educación (21,6%) y alimentos y bebidas (5,9%) se ubicó en 3,7%, 1,3 puntos porcentuales por encima de febrero. Respecto a marzo de 2024 los precios crecieron un 55,9%, un dato que, si bien sigue dando a la baja, continúa siendo también uno de los más altos del mundo. Según Trading Economics Argentina es el tercer país con mayor inflación interanual después de Sudán del Sur (113%) y Zimbabwe (57,5%).

2-Consumo y actividad económica

De acuerdo con datos de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), las ventas minoristas crecieron en marzo un 10,5% interanual. Sin embargo, explican, “esta mejora aún no logra compensar las fuertes caídas del año pasado, cuando las ventas retrocedieron un 12,6% en marzo, acumulando un descenso del 22,1%”. Atribuyen la suba a que “algunos sectores estacionales lograron cierta recuperación, gracias a eventos como el inicio del ciclo lectivo”. Por otro lado, destacaron que durante ese mes “los comercios atravesaron un escenario complejo marcado por el aumento de costos operativos, impositivos y de alquileres, baja afluencia de clientes, y dificultades para cubrir gastos fijos y reponer stock”. El consumo de alimentos básicos fue uno de los más afectados: según un informe del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (Celag) durante los primeros 500 días del gobierno, el consumo de leche cayó de 192 litros por habitante a 171, mientras el de carne bovina pasó de los 53,3 kilos a los 44,8 en el mismo periodo.

En cuanto al nivel de actividad, el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) registró una suba del 5,7% interanual en febrero, mes de 2024 en el que el indicador había caído un 2,8 % en la comparación interanual respecto a 2023.

3- Empleo, salarios y jubilaciones

Desde el cuarto trimestre de 2023 al cuarto trimestre de 2024 el desempleo pasó del 5,7% al 6,4% actual, de acuerdo con el último informe del Indec. Durante el primer trimestre de ese último año había escalado al 7,7%, porcentaje que comenzó a bajar desde el segundo trimestre. El nivel de informalidad también creció: en 2023, del total de las personas empleadas, el 73,7% eran asalariadas y de ellas, el 35,7% no contaba con descuento jubilatorio. A su vez, el 22,6% de los trabajadores lo hacían por cuenta propia, mientras el 3,4% eran patrones y el 0,3% trabajadores familiares sin remuneración.

En 2024, la cantidad de asalariados que no contaban con aportes jubilatorios y la cantidad de cuentapropistas aumentaron. Del total de trabajadores el 72,3% eran asalariados, y de ellos el 36,1% no contaba con aportes jubilatorios. Por otra parte, el 23,8% trabajaban por

cuenta propia, el 3,5% son patrones y el 0,3% son trabajadores familiares sin remuneración.

Respecto a los salarios, de acuerdo con el último dato del Indec, se incrementaron en un 2,9% durante enero, lo que los ubicó por encima de la inflación de ese mes (2,2%).

Pero, a pesar de la baja en la inflación, la capacidad de compra se redujo. El salario mínimo vital y móvil de abril es de $ 296.832, lo que equivale al 60% de lo que una familia necesitó en marzo para solventar la canasta básica alimentaria, y el 26,9% de una canasta básica total, esto es, además de los alimentos, los servicios mínimos. Para diciembre de 2023, ese salario mínimo era de $ 156.000, lo que alcanzaba a cubrir el 65% de una canasta básica alimentaria y el 31,3% de la canasta básica total.

En octubre de 2023, último mes de ese año en el que la Defensoría de la Tercera Edad calculó el costo de la canasta de un jubilado, la jubilación mínima con el bono era de $ 124.459, lo que alcanzaba para satisfacer el 39,5% de las necesidades (estimadas en $ 313.185). En abril de este año el costo de la canasta básica de un jubilado es de $ 1.200.523 y la jubilación mínima (contando el bono congelado de $ 70.000) es de $ 355.820, lo que representa el 29,7% de esa canasta. Es decir que, en estos 500 días de gestión, perdieron 10 puntos porcentuales en su poder de compra.

4-Pobreza e indigencia

De acuerdo con las cifras oficiales, 962.502 personas salieron de la pobreza entre el segundo semestre de 2023 y el mismo período de 2024, mientras que más de un millón dejaron de estar en situación de indigencia. La última estadística oficial registra una reducción en 3,6 puntos porcentuales en la pobreza (que pasó del 41,7% en el segundo semestre de 2023 al 38,1% en 2024) y en la indigencia, que pasó del 11,9% al 9,2%.

Sin embargo, y según el Observatorio de la Deuda Social de la UCA, la pobreza multidimensional –que tiene en cuenta factores como la seguridad alimentaria, el acceso a la salud, a un empleo decente, a la educación, los servicios públicos y el hábitat– creció del 39,8% al 41,6% en 2024.

Investigadores de esa institución, en diálogo con PERFIL, consideraron que tanto la suba en pobreza durante el primer semestre de 2024 como la caída en el segundo semestre de ese año pueden estar sobrestimadas.

5-Dólar, deuda y reservas

De acuerdo con el informe de Celag, la deuda pública bruta creció de 370.664 a 473.557 millones de dólares durante los primeros 500 días de gestión de Milei, a los que se suma los 20 mil millones de dólares acordados con el FMI. Respecto al dólar oficial, la moneda pasó de $ 400,50 el último día de la gestión anterior a los $ 1.193,62 actuales.

En cuanto al nivel de reservas, si se contabiliza el monto antes del desembolso de US$ 12.000 por parte del organismo, el Banco Central contaba con un total de US$ 24.305 millones. El 14 de abril subieron hasta los US$ 36.799 millones.