Un periodista dijo que la Casa Blanca lo agregó "accidentalmente" a un grupo sobre "sus planes de guerra"

Un periodista estadounidense aseguró que la Casa Blanca lo incluyó "accidentalmente" en un grupo de una app de mensajería en el que recibió "mensajes de texto con sus planes de guerra" en Yemen antes de los ataques del pasado 15 de marzo.

"Los líderes de seguridad nacional de Estados Unidos me incluyeron en un chat grupal sobre los próximos ataques militares en Yemen. No pensé que pudiera ser real. Entonces empezaron a caer las bombas", dijo el editor en jefe de la revista The Atlantic, Jeffrey Goldberg.

La Casa Blanca confirmó que el periodista fue incluido en un chat grupal en el que el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, el vicepresidente JD Vance y otros altos funcionarios discutieron los próximos ataques contra los rebeldes hutíes de Yemen.

"Supe dos horas antes de que explotaran las primeras bombas que el ataque podría estar por llegar"

El presidente Donald Trump anunció los ataques contra los hutíes el 15 de marzo, pero en lo que se considera una impactante brecha de seguridad, Goldberg escribió que tenía horas de anticipación a través del chat grupal en la app Signal.

"El hilo de mensajes que se reportó parece ser auténtico, y estamos revisando cómo se agregó un número involuntario a la cadena", confirmó el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, Brian Hughes. Mientras tanto, Trump dijo a los periodistas que "no sé nada al respecto. Me lo estás contando por primera vez".

La filtración podría haber sido muy dañina si Goldberg hubiera publicado los detalles del plan con anticipación, pero no lo hizo ni siquiera después del hecho. Sin embargo, escribió que Hegseth envió información sobre los ataques, incluso sobre "objetivos, armas que Estados Unidos desplegaría y secuencia de ataques", al chat grupal.

"El mundo se enteró poco antes de las 2 p.m., hora del este, del 15 de marzo, que Estados Unidos estaba bombardeando objetivos hutíes en todo Yemen", escribió en The Atlantic. "Yo, sin embargo, supe dos horas antes de que explotaran las primeras bombas que el ataque podría estar por llegar".

Y continuó: "La razón por la que sabía esto es que Pete Hegseth, el secretario de Defensa, me había enviado un mensaje de texto con el plan de guerra a las 11:44 a.m. El plan incluía información precisa sobre los paquetes de armas, los objetivos y el calendario".

"De acuerdo con el extenso texto de Hegseth, las primeras detonaciones en Yemen se sentirían dentro de dos horas, a la 1:45 pm hora del este", escribió Goldberg, una cronología que se confirmó en el terreno en Yemen.

Goldberg dijo que fue agregado al chat grupal dos días antes, y recibió mensajes de otros altos funcionarios del gobierno designando representantes que trabajarían en el tema.

"Acepté la solicitud de conexión, con la esperanza de que se tratara del verdadero asesor de seguridad nacional, y que quisiera charlar sobre Ucrania, o Irán, o algún otro asunto importante", escribió. "Dos días después, el jueves, a las 4:28 p.m., recibí un aviso de que iba a ser incluido en un grupo de chat de Signal. Se llamaba el "pequeño grupo del PC hutí".

Y continuó: "En total, 18 personas figuraban como miembros de este grupo, entre ellas varios funcionarios del Consejo de Seguridad Nacional; Steve Witkoff, negociador del presidente Trump para Oriente Medio y Ucrania; Susie Wiles, jefa de gabinete de la Casa Blanca; y alguien se identificó solo como "S M", lo que tomé para representar a Stephen Miller. Aparecí en mi propia pantalla solo como "JG"".

El 14 de marzo, una persona identificada como Vance expresó sus dudas sobre la realización de los ataques, diciendo que odiaba "rescatar a Europa de nuevo", ya que los países allí se vieron más afectados por los ataques huzíes contra el transporte marítimo que Estados Unidos. "Creo que estamos cometiendo un error", escribió.

Los colaboradores del chat grupal identificados como el asesor de seguridad nacional Mike Waltz y Hegseth enviaron mensajes argumentando que solo Washington tenía la capacidad de llevar a cabo la misión, y este último funcionario señaló que compartía el "odio de Vance a la carga gratuita europea".

Y una persona identificada como "S.M.", posiblemente el asesor de Trump, Stephen Miller, argumentó que "si Estados Unidos restaura con éxito la libertad de navegación a un gran costo, es necesario que se extraigan más ganancias económicas a cambio".

"Reconocí que esta conversación poseía un alto grado de verosimilitud", dijo Goldberg. "Los textos, en su elección de palabras y argumentos, sonaban como si hubieran sido escritos por las personas que supuestamente los enviaron, o por un generador de texto de IA particularmente hábil. Todavía me preocupaba que pudiera tratarse de una operación de desinformación, o de algún tipo de simulación. Y me quedé perplejo de que nadie en el grupo pareciera haberse dado cuenta de mi presencia. Pero si se trataba de un engaño, la calidad del mimetismo y el nivel de perspicacia de la política exterior eran impresionantes".

Los rebeldes hutíes, un grupo terrorista que controla gran parte de Yemen desde hace más de una década, son, con el apoyo de Irán, parte del "eje de resistencia" de los grupos proiraníes que se oponen firmemente a Israel y Estados Unidos.

Los hutíes, cuyo lema es "Dios es grande, muerte a Estados Unidos, muerte a Israel, maldición a los judíos, victoria al Islam", lanzaron decenas de ataques con aviones no tripulados y misiles contra barcos que pasan por Yemen en el Mar Rojo y el Golfo de Adén durante la guerra de Gaza, reclamando su solidaridad con los palestinos.

La campaña de los hutíes paralizó la ruta vital, que normalmente transporta alrededor del 12 por ciento del tráfico marítimo mundial, lo que obligó a muchas empresas a un costoso desvío alrededor de la punta del sur de África.

El 15 de marzo, EEUU anunció una nueva ofensiva militar, prometiendo el uso de una fuerza abrumadora hasta que los rebeldes dejaran de disparar. Ese día se produjo una ola de ataques aéreos estadounidenses que, según las autoridades, mataron a altos líderes hutíes, y que, según el Ministerio de Salud de los rebeldes, mataron a 53 personas.

Después de conocer esta noticia, Goldberg dijo que llegó "a la conclusión de que el grupo de chat de Signal era casi seguro que era real".

"Habiendo llegado a esta conclusión, una que parecía casi imposible solo unas horas antes, me retiré del grupo Signal, entendiendo que esto desencadenaría una notificación automática al creador del grupo, 'Michael Waltz', de que me había ido. Nadie en el chat parecía darse cuenta de que yo estaba allí. Y no recibí preguntas posteriores sobre por qué me fui, o, más concretamente, quién era", escribió.

Estados Unidos comenzó a atacar a los hutíes en respuesta bajo la administración anterior del presidente Joe Biden, y ha lanzado repetidas rondas de ataques contra objetivos hutíes, algunos con apoyo británico.

Trump prometió "usar una fuerza letal abrumadora hasta que hayamos logrado nuestro objetivo", citando las amenazas de los hutíes contra el transporte marítimo en el Mar Rojo, y los ataques estadounidenses han continuado en los últimos 10 días.