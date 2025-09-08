Ataque terrorista en una parada de autobuses en Jerusalén: al menos 6 muertos y 12 heridos

Este lunes, terroristas palestinos dejaron un total de 6 muertos y 12 heridos en Jerusalén tras abrir fuego en medio de una parada de autobús de una concurrida intersección en el norte de la ciudad. Los atacantes fueron abatidos por un civil y un soldado israelí que estaban en el lugar y les dispararon, según indicaron las autoridades policiales.

En medio del aumento de la violencia tanto en Cisjordania como en Israel, terroristas palestinos protagonizaron este lunes, en hora pico, un tiroteo en el cruce de Ramot Junction, una concurrida intersección en la entrada norte de la ciudad israelí, en medio de una de las principales vías de acceso hacia asentamientos judíos de Jerusalén Este.

El servicio de emergencias Magen David Adom confirmó que cuatro de las víctimas fatales fallecieron en el lugar, mientras que otro murió en el hospital al que había sido trasladado.

En las primeras imágenes difundidas sobre el ataque se veían decenas de personas huyendo del lugar, un autobús con agujeros de balas en el parabrisas, vidrios rotos y artículos personales esparcidos por la calle.

En el lugar de la balacera trabajaron los servicios de rescate de emergencia que incluyeron a efectivos de la policía y paramédicos, estos últimos se encontraron con personas heridas e inconscientes que estaban repartidas tanto en el asfalto como en la vereda cerca de la parada de autobuses.

La Policía de Israel confirmó luego que un civil armado y un miembro de las fuerzas de seguridad abatieron a los dos atacantes que protagonizaron el tiroteo, , identificados como residentes palestinos de Cisjordania. Según trascendió, estos habrían logrado abordar un autobús y luego abrieron fuego contra la parada repleta de personas.

Agentes de las fuerzas de seguridad también se acercaron al lugar para descartar la presencia de atacantes adicionales o explosivos en el área, dado que el Ejército israelí advirtió que la zona se encuentra rodeada de aldeas palestinas en las afueras de la ciudad de Ramala, en Cisjordania.

El primer ministro, Benjamin Netanyahu, se acercó al lugar dos horas después del ataque, retrasando su turno de comparecer ante el tribunal que lo juzgará por corrupción, y aseguró que Israel está "librando una guerra en múltiples frentes", que incluyen Gaza, Cisjordania e Israel.

Netanyahu también convocó una reunión urgente con responsables de seguridad para evaluar el ataque y su contexto, sin dar detalles adicionales.

Por su parte, el grupo terrorista Hamas elogió el ataque, aunque sin atribuirse la responsabilidad del mismo, y lo calificó como una "operación heroica" y "respuesta natural a los crímenes de la ocupación contra nuestro pueblo".

Es válido mencionar que los militares de Hamas se atribuyeron la responsabilidad por el tiroteo masivo que se produjo en octubre de 2024, cuando dos palestinos de Cisjordania atacaron a balazos un tren ligero en Tel Aviv, provocando la muerte de siete personas.

