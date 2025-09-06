Israel advirtió a quienes están en un rascacielo en Gaza que escapen: "Inminente bombardeo"

El ejército israelí advirtió este sábado 6 de septiembre a la población en Gaza que evacúe "de manera inmediata" un rascacielos del suroeste y sus alrededores, "ante el inminente bombardeo de la zona".

"Alerta urgente para los habitantes de Ciudad de Gaza y en particular para quienes se encuentren en el edificio Al Ruya o en las carpas cercanas", indicó en redes sociales el coronel Avichay Adraee, portavoz en árabe del ejército israelí, en un mensaje acompañado de una vista aérea que muestra el edificio marcado en rojo.

"Las fuerzas israelíes atacarán el edificio próximamente debido a la presencia de infraestructuras terroristas del movimiento islamista palestino Hamás dentro o cerca del mismo", agregó Adraee.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Gaza está en ruinas y vive una catástrofe humanitaria ante los ojos del mundo.

El ejército judío instó este sábado a los habitantes que queden entre los escombros de Gaza "a evacuar hacia una zona humanitaria" en el sur, antes nuevos capítulos de la anunciada ofensiva terrestre para tomar el control total de la ciudad, la más poblada del territorio palestino.

El coronel Avichay Adraee, portavoz en lengua árabe del ejército israelí, instó a la población a evacuar en las redes sociales. La ONU estima en que hay cerca de un millón de personas en esta zona del territorio palestino y advirtió de un "desastre" en caso de que se amplíe la ofensiva en Ciudad de Gaza.

El ejército israelí, que afirma controlar el 75% de la Franja de Gaza y el 40% de la ciudad, argumenta que quiere tomar la localidad para acabar con Hamás y liberar a los rehenes. El llamado a evacuar se produce después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmara el viernes que Estados Unidos está en conversaciones "muy profundas" con Hamás, cuyo ataque sin precedentes en Israel el 7 de octubre de 2023 desencadenó la guerra.

"Les dijimos, 'déjenlos salir a todos ahora mismo, déjenlos salir a todos, y sucederán cosas mucho mejores para ellos'", afirmó Trump a los periodistas. El mandatario declaró que es posible que algunos de los rehenes hayan "muerto recientemente".

El ejército israelí estima que 25 de los 47 cautivos que siguen en Gaza —de los 251 secuestrados el 7 de octubre— están muertos. El ataque del 7 de octubre provocó la muerte de 1.219 personas en Israel, en su mayoría civiles, según un recuento de AFP basado en datos oficiales.

Como contrapartida, se estima que las represalias israelíes han causado al menos 64.300 muertos en Gaza, en su mayoría mujeres y niños, según el Ministerio de Salud de Gaza, bajo autoridad de Hamás, cuyos datos son considerados fiables por la ONU.

AFP/HB