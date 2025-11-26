Falta de certeza en los datos del swap: “La información pública del Banco Central es poco transparente”

El economista, Lucas Carattini, conversó con Canal E y profundizó sobre el presente cambiario, el uso del swap chino, el rol del Tesoro de Estados Unidos y los desafíos que enfrenta Argentina de cara a enero.

Lucas Carattini recordó un dato que, según dijo, suele olvidarse en el debate público: “El swap, que era lo originalmente charlado, está vigente y en parte está activo”. En ese sentido, reafirmó algo que venía planteando hace tiempo: “El Tesoro de Estados Unidos efectivamente puso los dólares previos a las elecciones para contener el mercado cambiario”.

Las posibilidades de un repo con bancos internacionales

Asimismo, detalló que actualmente “esa plata salió de lo que fue el propio swap” y que, además, el país aún cuenta con los dólares del acuerdo con el FMI, aunque aclaró que, “todavía no se deberían usar en cantidad”. Frente al trascendido de que bancos internacionales prometieron un repo de 20.000 millones y luego lo negaron, anticipó: “Probablemente termine mutando a algún tipo de repo nuevamente reeditado para hacer frente a los vencimientos de enero”.

Sobre la hipótesis de que octubre funcionó como un “warrant” financiero que utilizó el tipo de cambio como garantía, Carattini planteó: “Si vos necesitás levantar toda esa cantidad de dólares en una emisión de deuda, no tenés esa profundidad de mercado”. Y añadió que, con el diario del lunes, “fue una estrategia relativamente acertada para sacar la volatilidad”.

La falta de transparencia: un problema histórico en Argentina

No obstante, advirtió un problema histórico en Argentina como es la falta de transparencia. “La información pública del Banco Central es poco transparente”, afirmó. También señaló que, “con el swap puntualmente hay mucha información, pero hay mucha información que no tenés”.

Con respecto al rol de las grandes corporaciones y su capacidad para cubrirse ante movimientos cambiarios, el entrevistado comentó: “Nadie opera de forma direccional el tipo de cambio, siempre operan lo que tienen que hacer para seguir con sus actividades”. Sobre la misma línea, sostuvo que la cobertura es la norma: “Tenía un seguro cambiario en el momento que se hizo de los pesos, con lo cual, en ese sentido estaba cubierto”.

Respecto a la falta de herramientas de cobertura para el ciudadano común, destacó un problema estructural: “Hay mucho desconocimiento y falta de educación financiera”. Sin embargo, remarcó avances: “Abrir una cuenta comitente es muy fácil, amistoso también, y hay muchos instrumentos a disposición”.