Ramiro Tosi: “El Tesoro pudo renovar casi el 95% de los vencimientos”

En diálogo con Canal E, el economista Ramiro Tosi explicó las señales económicas que dejó noviembre y por qué el mercado comenzó a anticipar tensiones para los primeros meses de 2026.

Actividad económica y deuda: una semana con señales mixtas

Tosi aseguró que la semana pasada dejó un dato que generó “controversia y sorpresa”: Lo más relevante pasó por la difusión del dato de crecimiento de la actividad económica. El EMAE de septiembre marcó una suba del 0,5%, aunque la novedad estuvo en que “la sorpresa fue la revisión hacia atrás de la serie”, dado que agosto pasó de 0,3% a 0,7%. Esa corrección permitió que la economía evitara caer en recesión técnica al cierre del tercer trimestre.

El otro punto seguido de cerca por el mercado fue la licitación del Tesoro, que enfrentaba vencimientos por 14,2 billones de pesos. Tosi detalló que el Gobierno ofreció una amplia gama de instrumentos y que “el Tesoro pudo renovar casi el 95% de los vencimientos”, algo posibilitado en parte por la decisión del Banco Central de flexibilizar encajes y permitir su integración con títulos públicos.

El economista remarcó además que la prórroga hasta marzo del aumento de encajes —y su integración con los mismos instrumentos licitados— contribuyó a un resultado favorable que evitó una mayor utilización de depósitos del Tesoro en el BCRA.

PAX cambiaria y perspectivas para diciembre y verano

Consultado por la dinámica del dólar, Tosi caracterizó noviembre como “un mes atípico en lo cambiario”, en buena medida por el adelantamiento de liquidaciones del régimen de retenciones cero previo a las elecciones. Ese proceso generó ingresos por casi 7.000 millones de dólares a fines de septiembre, reduciendo significativamente la oferta de divisas durante noviembre, cuando la liquidación cayó a solo 730 millones.

Paradójicamente, esa menor oferta no generó tensión cambiaria porque “tuvimos emisiones récord de deuda que arrimaron oferta privada por casi 4.200 millones de dólares”, lo que equilibró el mercado y sostuvo la denominada PAX cambiaria.

Hacia adelante, Tosi anticipó un diciembre estable:“Deberías ver un dólar oscilando alrededor del precio que tenés hoy en el mayorista”, cercano a $1.450. Explicó que la demanda estacional de pesos, sumada a ventas de ahorros previos por parte de familias y empresas, contribuiría a sostener la calma.

No obstante, advirtió un cambio de escenario para el verano: “El mercado empieza a mirar con más atención lo que pueda pasar en enero y febrero”, meses en los que las liquidaciones del agro serán muy bajas. Recién desde marzo ingresaría la cosecha gruesa, lo que permitiría recuperar tranquilidad.

En relación al vencimiento del Bopreal 2026 por 1.000 millones de dólares, Tosi señaló que el monitoreo estará puesto en determinar si la caída de reservas será total o menor, dependiendo de si los títulos quedaron en manos de residentes argentinos. Y agregó un punto crítico: “El 9 de enero el Tesoro tiene que pagar 4.200 millones y hoy tiene menos de 300 millones”, por lo que el mercado sigue de cerca un posible nuevo swap o una eventual salida al mercado internacional.

