Una calificadora de riesgo estadounidense mejoró su nota de la deuda argentina: ¿Por qué?

El S&P Global Ratings elevó la calificación de crédito de Argentina, cambiando la nota de la deuda en pesos a “CCC+/C” y la nota de deuda soberana en dólares a largo plazo, pasando de “CCC” a “CCC+”. Además, mantuvo en “C” la nota en el corto plazo. Este cambio llega tras el regreso del país al mercado de deuda con la colocación del BONAR 29N por 1.000 millones de dólares.

En el reporte de la Standard & Poor’s se destacó su confianza en las políticas llevadas a cabo por el Gobierno argentino, de quien destacan que “avanzará en su programa de ajuste económico, incluido el mantenimiento de un superávit fiscal y la reducción de la inflación, mientras sostiene el crecimiento económico”.

Por otro lado, los analistas consideraron que los pasos recientes para ganar acceso a los mercados de capitales del exterior deberían fortalecer la liquidez del Gobierno y darle mayor flexibilidad para administrar su deuda.

La evaluación de S&P no sería permanente

La agencia de calificación de riesgo estadounidense en servicios financieros advirtió que podrían reducir las calificaciones a lo largo del 2026 “si el progreso reciente en estabilizar la economía se estanca, socavando los esfuerzos del Gobierno por acceder a fondos comerciales externos”.

“Del mismo modo, en caso de futuros canjes de deuda, analizaríamos esas transacciones para determinar su impacto en las calificaciones, de haberlo, considerando el entorno macroeconómico y de políticas y el bajo nivel de la calificación”, mencionaron en el reporte.

Por otro lado, optaron por descartar nuevas subas en el caso de observar “una mejora en la liquidez externa, una disminución de las vulnerabilidades económicas y mayor certeza en las políticas, creando las condiciones para la recuperación económica”.

Sin embargo, para justificar los motivos de esta mejora en la calificación resaltaron “un manejo hábil de la inflación y el tipo de cambio”, considerando que estas variables son las que generan las condiciones para la estabilidad y el crecimiento sostenido.

“Bajo ese escenario, el Gobierno disfrutaría de mejor acceso a financiamiento voluntario de los mercados de capital externo e interno, así como de prestamistas oficiales, para hacer frente a considerables pagos de deuda comercial en moneda extranjera en 2026 y 2027″, agregaron en el informe.

En el reporte se resaltó que la falta de acceso a los mercados de capitales exteriores contribuyó al uso continuo por parte del Gobierno de “canjes de deuda en 2024 y 2025 en el mercado local para manejar gran parte de sus vencimientos en pesos”.

“Los desarrollos recientes indican que el Gobierno está ganando mejor acceso a los mercados de capital, reforzando la liquidez. Los desequilibrios económicos han disminuido, por la menor inflación y el superávit fiscal durante 2025”, mencionaron desde Standard & Poor’s.

El visto bueno del BONAR 29N

En el último mes del 2025, el Gobierno emitió el BONAR 29N, nominado en dólares bajo la ley local por 1.000 millones de dólares, que fue adquirido en mayor medida por inversores domésticos. “Es probable que el Gobierno obtenga financiamiento en dólares mediante acuerdos de recompra con bancos globales para pagar la amortización de su deuda comercial externa que vence en enero de 2026”, destacaron en el informe.

Consideran que estos acontecimientos ayudan a mejorar la solvencia y “podrían reducir la probabilidad de un incumplimiento convencional si el Gobierno realiza futuros canjes de deuda y los acreedores deciden no participar”.

Perspectivas y proyecciones para los próximos años

Con respecto al PBI interno, se señaló que “probablemente se expanda por encima del 4% en 2025 y podría crecer entre 3% y 4% en 2026-2028, dependiendo del éxito del plan de ajuste, pero nuestras proyecciones están sujetas a mucha incertidumbre”.

Si bien sus proyecciones fueron optimistas, creen que la exposición al riesgo de incumplimiento “permanece alta por la limitada disponibilidad de divisas”.

“La recuperación del acceso a mercados globales de capital es importante para apuntalar el refinanciamiento y es clave para un mejor perfil crediticio. El Gobierno probablemente cubra sus vencimientos en moneda extranjera debidos a acreedores comerciales (internos y externos) en 2026 principalmente mediante compras de dólares en el mercado cambiario y nuevo financiamiento tanto local como externo”, se señaló en el informe.

Con respecto a las reservas netas de divisas de Argentina, señalaron que “probablemente permanezcan negativas si no se concretan mayores ingresos de dólares”. Mientras que las reservas brutas “probablemente sean de alrededor de US$ 40.000 millones a fines de 2025”.

