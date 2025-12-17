Cómo es la estrategia de Milei para controlar el peso argentino

Todas las mañanas, en el Banco Central de Argentina, los operadores de la mesa de divisas comienzan con una misión sencilla: evitar que el peso suba o baje demasiado.

En las últimas semanas han tenido éxito, ya que el peso se debilitó menos del 1% en noviembre, su menor variación mensual en lo que va del año para la divisa con peor desempeño en los mercados emergentes. En diciembre también se ha mantenido estable. En lugar de apuntar a un tipo de cambio específico, los traders buscan frenar la volatilidad día a día, tratando de evitar tanto episodios de ventas masivas como repuntes bruscos, según una persona con conocimiento directo.

Ahora la mesa de cambios del BCRA está a punto de desempeñar un papel más destacado, ya que el presidente Javier Milei busca acumular reservas en el Banco Central, una tarea que pospuso durante sus dos primeros años en el cargo. Pero es solo uno de los componentes de un giro de política en el que la autoridad monetaria operará dentro y fuera del mercado.

El objetivo es acumular reservas sin encender las pantallas de los inversores con una ola de órdenes de compra de divisas que debilitarían el peso y correrían el riesgo de avivar una inflación que se ha enfriado significativamente y ha mantenido alta la popularidad de Milei frente a la de sus pares.

A partir del próximo año, los operadores del Banco Central de Milei comprarán hasta un 5% del volumen diario negociado en el mercado de cambios argentino. Sin embargo, con un volumen que ronda niveles bajos cercanos a US$300 millones diarios y con fluctuaciones rápidas, la presencia de los funcionarios podría sentirse más en las llamadas “operaciones en bloque” fuera del mercado, donde el gobierno compra dólares directamente a instituciones sin poner pesos en circulación.

Esa dinámica quedó en evidencia el lunes, cuando el Tesoro compró US$320 millones “fuera de pantalla” o fuera del mercado, eclipsando por completo todo el volumen negociado ese día en el mercado de cambios argentino, según el presidente del Banco Central, Santiago Bausili. Agregó que las compras de dólares del Tesoro están relacionadas con los próximos pagos de bonos de Argentina por US$4.500 millones en enero.

Las tenencias netas de dólares del Tesoro argentino aumentaron a US$1.700 millones al 12 de diciembre, según datos oficiales, impulsadas por compras de divisas y una emisión de bonos local. Incluir la compra del lunes revelada por Bausili situaría el stock actual cerca de US$2.000 millones, aproximadamente la mitad de lo necesario para cubrir los pagos de bonos de enero.

“Todo esto es porque tienen que encontrar una forma de reconciliar cierto control sobre el tipo de cambio con la necesidad de comprar dólares para el Tesoro”, dijo Gabriel Caamaño, economista de la consultora Outlier.

En una economía bimonetaria como la de Argentina, donde los residentes ahorran en dólares pero ganan y gastan en pesos, la volatilidad es un gran problema. Puede erosionar la demanda de pesos, generar una fuga al dólar y descarrilar el intento de Milei para bajar la inflación —actualmente del 31% anual— hasta niveles de un dígito.

Más analistas advierten que el nuevo giro de política de Milei —aunque ampliamente visto como pasos positivos— también conlleva el riesgo de alimentar la inflación. Además de acumular más dólares en el mercado, y vender pesos en sentido inverso, el BCRA también permitirá que la banda en la que opera el peso se amplíe a un ritmo más rápido, relajando su control y abriendo la puerta a más volatilidad que podría trasladarse a los precios.

“Hoy el tipo de cambio es la única herramienta que tienen para anclar la inflación, dado que quieren bajar las tasas”, dijo Walter Stoeppelwerth, director de inversiones del broker local Grit Capital Group. “La inflación sigue siendo un problema y el mercado está siendo muy complaciente al respecto.”

Para contener el peso y los precios, el gobierno está utilizando más operaciones en bloque fuera del mercado, comprando y vendiendo directamente a bancos comerciales y emisores de deuda. Para ellos, vender directamente al gobierno suele tener más sentido que hacerlo en el mercado cambiario tradicional, que tiene tan poco volumen que una oferta grande puede mover rápidamente el peso y dejar a los vendedores con menos pesos de lo esperado. El gobierno ofrece un precio único.

Parte de las divisas que el gobierno libertario está comprando fuera del mercado proviene de una nueva ola de emisiones de deuda corporativa y provincial tras la importante victoria de Milei en las elecciones legislativas, que añadió la liquidez en dólares que tanto se necesitaba. En las últimas semanas, más de una docena de emisores —incluidas empresas energéticas como Vista Energy, Tecpetrol e YPF, así como varias provincias— han comenzado a aportar dólares al mercado argentino.

Según la regulación argentina, los emisores de deuda deben convertir los ingresos de sus colocaciones en pesos antes de que venza el primer cupón. La provincia de Córdoba, por ejemplo, enfrenta un cupón el 2 de enero y tendrá que vender sus dólares antes del 26 de diciembre para realizar el pago en tiempo y forma.

Incluso antes de esos plazos, los emisores tienen motivos para vender: muchas provincias y empresas necesitan pesos para financiar proyectos de inversión y los rendimientos son más atractivos en Argentina. Mientras Milei busca acumular reservas internacionales, estos vendedores fuera del mercado de cambios podrían resultar clave para mantener la calma dentro de él.

