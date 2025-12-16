Leonel Búccolo: “Uno de los problemas grandes que teníamos es la acumulación de reservas”

En diálogo con Canal E, Leonel Búccolo, analista de mercado de Rava Bursátil, analizó cómo reaccionó el mercado financiero argentino frente a los recientes ajustes en el esquema cambiario y las expectativas macroeconómicas.

El mercado financiero argentino reaccionó con movimientos inmediatos tras los anuncios sobre el manejo del dólar y las bandas cambiarias. Para Búccolo, el trasfondo del debate es claro: “Uno de los problemas grandes que teníamos es la acumulación de reservas, que todavía es una incógnita”. A ese factor se le suma el tipo de cambio y una inflación que volvió a acelerarse levemente en el último tramo del año.

El analista recordó que, si bien el Gobierno celebró la desaceleración inflacionaria, los datos recientes encendieron alertas: “Tuvimos un rebote de la inflación y el último dato se aceleró un poco más, de 2,3 a 2,5”. En ese contexto, explicó que el ajuste de las bandas cambiarias por inflación busca un equilibrio más alto del dólar, algo que el mercado ya descontaba: “No era muy sostenible quedar con el dólar tan atrasado”.

Bandas cambiarias, arbitrajes y expectativas

Consultado sobre la posibilidad de arbitrajes, Búccolo detalló el mecanismo elegido por el equipo económico: “Esto va a ser un T-2, empieza a regir desde enero y ajusta con el dato de inflación de dos meses atrás”. Según explicó, si el proceso de desinflación continúa, los ajustes futuros de la banda deberían ser cada vez menores.

Sin embargo, advirtió que el mercado buscará oportunidades: “El mercado va a ir buscando los arbitrajes”, señaló, al explicar el salto de los tipos de cambio financieros tras conocerse la noticia. Para Búccolo, el mayor grado de libertad cambiaria empuja a que las brechas comiencen a acomodarse solas: “El mercado ahora, mucho más liberado, debería empezar a hacer sus propios ajustes”.

También remarcó que la clave será la acumulación de reservas y el crecimiento de la economía: “Si la economía empieza a crecer y demanda más pesos, se puede emitir sin generar impacto inflacionario y cumplir con el objetivo de acumular reservas”.

Bonos soberanos, riesgo país y límites del rally

En renta fija, el foco estuvo puesto en los bonos soberanos y el riesgo país. Búccolo precisó que “el GD30 ya está en la zona de 7 u 8% de TIR y el AL30 ronda el 10%”, con una curva que, en promedio, ya se ubica por debajo del doble dígito. Este escenario abre interrogantes sobre el potencial adicional del rally.

Para el analista, el mercado empieza a mostrar señales de agotamiento: “Yo ya veo un estancamiento en los bonos soberanos”, afirmó, y agregó que “ya es un tren que en parte pasó”. Si bien reconoce que todavía hay margen de suba, advirtió que las paridades actuales hacen más difícil tomar nuevas posiciones. “Pueden seguir subiendo, pero a estos niveles ya me cuesta subirme”, concluyó.

