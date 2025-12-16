Roberto Rojas: “No tenemos capacidad de acumular los dólares que necesitamos”

En diálogo con Canal E, Roberto Rojas, economista, cuestionó la falta de un rumbo productivo claro y advirtió que el ajuste recae principalmente sobre los ingresos de trabajadores y jubilados.

Consultado sobre el fin de las bandas cambiarias y la previsibilidad macroeconómica, fue categórico: “El único rumbo claro, lamentablemente, es mantener frenados los salarios y la baja de los salarios reales”. Según explicó, el ancla central del modelo económico actual no es ni fiscal ni monetaria, sino el ingreso de trabajadores, jubilados y pensionados.

Rojas señaló que existe un consenso transversal sobre el diagnóstico cambiario. “Todo el mercado le está diciendo al gobierno que el peso está sobrevaluado”, afirmó, y recordó que incluso el propio Ministerio de Economía debió revisar su postura. Para el economista, la decisión de ajustar el tipo de cambio por IPC implica “cristalizar” un problema de competitividad: “Si ya estamos caros en dólares y nos cuesta competir, este esquema no es el más óptimo para recuperar capacidad productiva”.

Caída del consumo, inversión y actividad

Al analizar las cuentas nacionales, Rojas describió un escenario contractivo. “El consumo cayó casi todos los meses desde que asumió Javier Milei”, sostuvo, y agregó que la inversión también muestra retrocesos, más allá de anuncios puntuales en sectores como minería o petróleo. “No nos alcanza”, resumió, al advertir que esos proyectos no compensan la caída general de la actividad.

El gasto público también se redujo, lo que deja a la ecuación externa como único sostén potencial. Sin embargo, Rojas alertó que tampoco allí hay buenas noticias: “La recuperación del primer semestre posdevaluación se perdió rápidamente”. En ese contexto, remarcó que el cierre de empresas —unas 28 por día, según indicó— refleja un deterioro profundo del entramado productivo.



Dólares, deuda y el límite financiero

Uno de los ejes centrales de la entrevista fue la escasez de divisas. Rojas recordó que entre 2026 y 2027 la Argentina deberá enfrentar “57.000 millones de dólares de vencimientos entre el sector público y privado”. Frente a ese desafío, fue escéptico sobre las soluciones financieras de corto plazo: “Negociar un repo por 5.000 o 7.000 millones no es la solución real”.

También puso en duda que una eventual baja del riesgo país garantice el acceso al crédito. “El riesgo país tiene un camino oscilante y eso hace que las negociaciones sean muy difíciles”, explicó, señalando que la Argentina termina pagando sobretasas. Finalmente, subrayó que la actividad se sostiene en los grandes conurbanos y las pymes, no en los enclaves estratégicos: “La economía real no es Vaca Muerta, es el conurbano”.

