En la antesala de la licitación de deuda en dólares que el Gobierno realizará este jueves 11 de diciembre, y que marcará la primera emisión en ocho años con el Bonar2029N, los mercados reaccionaron con retrocesos mientras la Secretaría de Finanzas definió las condiciones de la operación y del último llamado del año.

El gobierno nacional rechazaría la nueva deuda de Axel Kicillof por la Ley de Financiamiento

El proceso, que busca cancelar parte de vencimientos por 4.200 millones de dólares, se llevará a cabo, bajo una dinámica atravesada por expectativas regulatorias, demanda inversora y señales clave para futuras colocaciones.

Mercados en calma tensa antes del regreso a la deuda en dólares

La jornada del martes 9 de diciembre, estuvo marcada por un retroceso generalizado en activos locales. Según Cohen Chief Investment Office, “la deuda en dólares operó a la baja y el Merval en dólares retrocedió”, mientras el dólar oficial y los financieros también mostraron descensos.

La Secretaría de Finanzas detalló que la última licitación del 2025 incluirá el nuevo Bonar 2029N, con cupón del 6,5% anual, pagos semestrales y amortización bullet. El objetivo oficial es captar un monto cercano al requerido para cubrir parcialmente los vencimientos del 9 de enero de 2026, que totalizan 4.200 millones de dólares, de los cuales 1.500 millones corresponden a intereses.

El organismo también difundió las condiciones, en la que el Tesoro enfrentará 40,4 billones de pesos en compromisos. Allí se ofrecerán Lecaps con vencimientos entre abril de 2026 y mayo de 2027 y cuatro bonos CER, además de una TAMAR y una dollar-linked, todas de nueva emisión salvo una letra de mayo de 2026.

Comportamiento de bonos, futuros y tipo de cambio

En el segmento de deuda dura, Cohen Aliados Financieros señaló que “la deuda en dólares operó con caídas del 0,2%, a excepción del tramo corto bajo ley local que subió un 0,2%”. Con ese movimiento, el riesgo país se ubicó en 630 puntos básicos, mientras los BOPREAL avanzaron 0,4%.

La deuda en pesos tuvo una rueda estable: las tasas de caución y repo a un día se mantuvieron en torno al 20% TNA, mientras que los bonos CER subieron 0,2%, al igual que los dollar-linked. La curva a tasa fija y los duales retrocedieron 0,1%, señalaron.

Deuda en pesos: Caputo busca renovar $40 billones en la última licitación del año

El tipo de cambio oficial cayó 0,1% hasta $1.437,4, mientras el MEP bajó 0,3% y el CCL 0,5%, cerrando en $1.470,5 y $1.502,6 respectivamente. Las reservas brutas retrocedieron 13 millones de dólares, para finalizar en 41.739 millones.

El mercado de futuros también mostró baja actividad: el volumen cayó 287 millones de dólares y cerró en 385 millones, mientras el interés abierto disminuyó 65 millones. Las tasas implícitas para diciembre quedaron en 15% TNA, y entre 22% y 24% en el resto de la curva.

Expectativa por la licitación y efectos regulatorios

El analista Guillermo Laborda anticipó que el Gobierno “ya habría asegurado 1.000 millones de dólares a una tasa de 8,375%” para el Bonar 29N, un nivel notablemente inferior al rendimiento teórico estimado por Max Capital del 10,7%, resultado de un modelo Vasicek aplicado a la curva en dólares. El ministro Luis Caputo había adelantado su intención de que la emisión “salga por debajo del 9%”.

Deuda pública: 2026 se asoma con un desafiante calendario de vencimientos

En tanto, Max Capital detalló cuatro factores que incidirán en el resultado: la estructura del bono, que ofrece convertibilidad más favorable que los 30s; el carácter onshore de la licitación, que habilita arbitrajes temporarios; la posibilidad de comprar bloques grandes; y cambios regulatorios recientes que incentivan la participación de aseguradoras, bancos e inversores individuales.

Sobre estos últimos, la consultora recordó que el Gobierno permitió a compañías de seguros usar caución en licitaciones primarias, flexibilizó la restricción cruzada del CCL permitiendo evitar la espera de 90 días si se mantienen los bonos por al menos 15 días, y redujo de 300 a 90 días el plazo para que los bancos puedan mover posiciones entre el mercado oficial y el CCL tras participar en licitaciones.

Caputo volverá a mercados de deuda en dólares para pagar vencimientos

Max Capital evaluó que la combinación de factores habría permitido convalidar rendimientos inferiores al 9%. Sin embargo, advirtió que “una vez que se asiente el polvo, el bono debería acomodarse en la curva” y que la reducción de YTM por estructura sería de alrededor de 50 puntos básicos, mientras el resto de los beneficios serían “idiosincráticos de la licitación” y por lo tanto temporales.

GZ / lr