El Riesgo País de Argentina, medido por el índice EMBI+ del banco de inversión JP Morgan, se ubicó este lunes 9 de diciembre en los 633 puntos básicos, reflejando una leve suba de seis unidades respecto al último cierre, a la espera de la licitación de un nuevo título de deuda en dólares.

Este valor, si bien se mantiene en niveles históricamente elevados en comparación con el promedio regional, marca un punto de estabilidad en el inicio de la semana y antesala a la colocación del Bonar 2029N, un movimiento clave del Tesoro para cubrir vencimientos de deuda. La expectativa de los mercados también está puesta en el rumbo de las tasas de interés de la Reserva Federal de Estados Unidos, que influye directamente en los activos emergentes.

A cuánto cotizó el riesgo país hoy en Argentina

El índice de riesgo país para la Argentina, un barómetro crucial de la salud financiera del país elaborado por el JP Morgan, se estableció en 633 puntos básicos al inicio de esta semana. La jornada estuvo marcada por una leve variación positiva en un contexto de cautela inversora, dada la falta de referencia en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires por el feriado local del Día de la Inmaculada Concepción el día anterior.

Riesgo país martes 9 de diciembre

La cotización se mantuvo atenta a las variaciones en la tasa de los bonos del Tesoro norteamericano, que funcionan como la referencia base para el cálculo del indicador.

La evolución del Riesgo País en la última semana

La semana previa al 9 de diciembre se caracterizó por una tendencia a la baja en el indicador, motivada por el anuncio del Tesoro Nacional sobre el regreso al mercado de capitales con la emisión de un nuevo bono en dólares con vencimiento en 2029. Este anuncio fue interpretado positivamente por los operadores, llevando el riesgo país a ceder siete unidades y cerrar la semana cerca de los 627 puntos básicos el viernes 5 de diciembre, según reportes de Infobae, con datos de JP Morgan.

En días anteriores, el optimismo se había reflejado con descensos. Por ejemplo, el miércoles 3 de diciembre, el riesgo país había retrocedido a 639 puntos básicos, en respuesta a un buen desempeño de los bonos soberanos y las acciones argentinas en Wall Street.

Esta volatilidad semanal, con un sesgo general a la baja, subraya la sensibilidad del indicador a las señales de política económica y financiera. Los analistas de Rava Bursátil, de donde se extrae la información de referencia, señalan que los bonos en dólares mostraron cierta resiliencia a pesar de la ausencia de un fuerte motor en el mercado de renta variable local.

Qué es el Riesgo País

El Riesgo País, cuyo nombre técnico es Emerging Market Bond Index Plus (EMBI+), es un índice elaborado por el banco de inversión JP Morgan. Su principal función es medir la sobretasa o diferencial que debe pagar un país emergente, como Argentina, al emitir deuda en dólares en comparación con lo que paga el Tesoro de Estados Unidos (considerado libre de riesgo).

Este indicador se expresa en puntos básicos, donde 100 puntos básicos equivalen a un 1% anual adicional de tasa de interés. En términos prácticos, un Riesgo País de 633 puntos básicos implica que Argentina debe ofrecer una tasa de interés un 6,33% más alta que la que ofrece el bono estadounidense de similar duración para tentar a los inversores a comprar su deuda.

En esencia, el valor del Riesgo País refleja la percepción que tienen los inversores internacionales sobre la capacidad y voluntad de pago de la deuda de un país. Un indicador alto, como el que exhibe Argentina, sugiere una alta probabilidad de default o cesación de pagos, lo que encarece significativamente el acceso al crédito para el sector público y privado, limitando las posibilidades de inversión y crecimiento.