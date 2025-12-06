Caputo volverá a mercados de deuda en dólares para pagar vencimientos

El ministro de Economía, Luis Caputo, lanza un nuevo bono en dólares a cuatro años para enfrentar los próximos vencimientos de deuda. El gobierno nacional apunta así a volver al mercado de capitales para rollear los vencimientos de enero, en medio de las críticas por la falta de acumulación de reservas.

Se trata de los bonos BONAR 2029N, que licitará la Secretaría de Finanzas el próximo miércoles 10 de diciembre. Se suscribirán y pagarán en dólares bajo legislación argentina con un cupón de 6,5% TNA con pagos semestrales, mientras que el repago de capital se realiza al 100% al vencimiento.

“Argentina vuelve en forma inminente al mercado de deudas, es correcto. Estamos volviendo con un bono a 4 años, con un cupón del 6,5%. Es un dato importantísimo”, comunicó Caputo en una entrevista con A24 este viernes 5 de diciembre.

“Este es el Gobierno que más compró reservas, por lejos. Ha sido más difícil acumular porque Argentina no tiene crédito y teníamos que cancelar la deuda que heredamos. Los países renuevan deudas pero Argentina no tiene crédito y ha tenido que pagar”, argumentó el funcionario.

“Es importante regresar a los mercados porque al poder refinanciar los vencimientos de duda, cada dólar que compre el BCRA lo podrá acumular. Desde enero del 2018 Argentina no sale al mercado”, agregó Caputo.

La licitación se realizará “en un contexto de fuerte compresión de las tasas de interés de los bonos en dólares fruto del resultado electoral y del sostenido desempeño del programa económico, el Tesoro busca ampliar sus objetivos financieros para cubrir los vencimientos de deuda en dólares sin afectar las reservas netas del BCRA”, según el comunicado oficial del Ministerio de Economía. Sin embargo, aclaró que no alcarazá para cubrir la totalidad, sino sólo una porción.

“Habiendo alcanzado costos financieros sostenibles, el Tesoro comienza así con una nueva estrategia tendiente a refinanciar sus vencimientos de capital en dólares sin afectar el proceso de fortalecimiento de la hoja de balance del Banco Central, permitiendo que las compras de reservas resulten en acumulación neta”, sostiene el documento.

En otra parte de la entrevista, Caputo se refirió a la situación actual de la industria.”Esas políticas industriales del pasado muy bien no han funcionado. Para nosotros la mejor política industrial es la estabilidad macroeconómica, la baja de impuestos y la baja de regulaciones y la competencia. Esa es la mejor política industrial para la gente, no necesariamente para los empresarios, porque los empresarios siempre van a preferir estar protegidos”, dijo.

En ese sentido mencionó que lo que pasó con Whirlpool “es un caso exactamente de ese tipo. Se generó durante el 2022 o 2023 con la diferencia de cambio, pero no es un negocio genuino. Se originó aprovechando una brecha cambiaria. Eso no tiene nada de política industrial”, se quejó.

También mencionó la situación de la industria automotriz. “Tenemos una gran relación con la industria automotriz y todo lo que es exportación, que para la Argentina es clave. Hoy lo están padeciendo un poco y por eso hay un poco menos de producción porque está habiendo más competencia externa. Ahora bien, la industria automotriz no es como la industria de la indumentaria o del juguete que tienen márgenes altísimos. La industria automotriz trabaja con un margen normal. Pero con 51% de impuestos”, alertó.

En ese sentido remarcó que “lo que más afecta en las exportaciones son los 7 puntos de ingresos brutos y un punto de tasa municipal e higiene. Ocho puntos. Para ellos eso es una cosa desestabilizante. Pensá que nosotros estamos hablando para reducirle las retenciones, dos puntos, hoy tienen cuatro pero efectivos son dos, o sea que estamos prácticamente hablando de eliminárselas, cuando en realidad hay ocho puntos de ingresos brutos y tasas municipales”, alertó el ministro. En plan de cómo se puede avanzar con el tema, el titular de Hacienda refirió: “creo que tiene que haber más comunicación y las cámaras empresariales y demás tienen que poner de esto de manifiesto para que las provincias y los municipios entiendan dónde está verdaderamente el costo argentino. Nosotros estamos comprometidos con esto, pero necesitamos que se comprometan también”; convocó.