Santa Fe accedió a U$S 800 M y PBA fue autorizada para buscar financiamiento

“Es un día histórico para Santa Fe: los mercados internacionales demostraron su confianza en nuestra provincia”, celebró su ministro de Economía, Pablo Olivares. La provincia que gobierna Maximiliano Pullaro consiguió colocar en Wall Street un bono (el SF34) por U$S 800 millones a 9 años, con una tasa nominal del 8,10%. El anuncio se realizó en la semana en la que Axel Kicillof consiguió autorización del parlamento bonaerense para emitir deuda por más de US$ 3 mil millones. Se suman así a la Ciudad de Buenos Aires, que ya lo hizo hace dos semanas.

Tras encabezar la misión en Estados Unidos, Olivares analizó que “es una señal clara de solidez fiscal, previsibilidad y trabajo serio”. “Los inversores internacionales valoraron la solidez fiscal del Estado santafesino, su bajo nivel de endeudamiento, la gestión ordenada y transparente de las cuentas públicas”, destacó.

Santa Fe se recibió ofertas por US$ 1.800 millones de más de 111 grandes inversores internacionales y más de 1.200 inversores minoristas. Contó con una participación del mercado local, con US$ 350 millones ofertados por más de 800 argentinos, destacaron desde Adcap, que participó en la colocación. Del total, tomó US$ 800 millones.

El gobernador Pullaro subrayó que los recursos se orientarán a obras estratégicas que fortalecen la competitividad y expanden la capacidad productiva. “Este financiamiento se aplicará a proyectos energéticos, rutas, infraestructura de seguridad y obras sociales que impactan de manera directa en el desarrollo de Santa Fe”, señaló.

El roll over bonaerense. El Congreso local autorizó un endeudamiento por US$ 3.685 millones a la provincia de Buenos Aires. Esto incluye la creación de un Fondo de Emergencia y Fortalecimiento de la Inversión Municipal, conformado por el 8% y que comprende una suma fija de $ 350 mil millones que se repartirán entre los 135 municipios. El objetivo es mantener la inversión de obra pública y asistencia directa en los distritos.

La Ley de Financiamiento busca garantizar el pago de servicios de deuda asumidos particularmente durante la administración de María Eugenia Vidal. Desde la gobernación plantearon que Buenos Aires sobrecumple el límite que establece la Ley de Responsabilidad Fiscal para el acceso a nuevo crédito -servicios de deuda menores al 15% de los recursos corrientes, netos de coparticipación a municipios-. Hoy este ratio asciende cerca del 7%.

El ministro de Hacienda, Pablo López, tuiteó: “Algunos elementos para desmentir las mentiras que intentaron instalar estos últimos días. Nuestra provincia es la más austera del país: tiene el menor nivel de recursos y gasto por habitante, y es la de menor cantidad de empleados públicos junto con Córdoba”.

El jefe del bloque de diputados provinciales del oficialismo, Facundo Tignanelli, reforzó que, cuando era presidente Mauricio Macri “necesitaba los dólares e hizo que todas las provincias que eran de su espacio político empezaran a tomar endeudamiento para poder tener reservas, y autorizaba cualquier tipo de endeudamiento. Eso es lo que se está refinanciando y afectaría mucho que el Gobierno Nacional no autorice”.

El debate legislativo se había extendido mucho más de lo deseado. El presidente saliente de la Cámara baja bonaerense, Alexis Guerrera, y el legislador Rubén Eslaiman fueron los que llevaron los reclamos de la oposición a la casa de gobierno de la calle 6. “Se mostró una actitud constructiva para que el gobernador tenga la ley que precisa”, explicaron desde el Frente Renovador. “El consenso fue clave, y en eso el massismo así lo fue”, sintetizaron parlamentarios. “Con la aprobación del financiamiento, quedan selladas las tres herramientas clave que el gobierno bonaerense necesita para asistir a los municipios y no cortar las inversiones en materia de salud, educación y obra pública”, tuiteó Guerrera.

Tras las críticas que recibió y en respuesta a la decisión legislativa, Vidal dijo en TN: “Bajé 40% los cargos políticos y no tuve que ampliar ningún directorio de banco. Se puede conseguir apoyo de dos tercios para endeudamiento sin necesidad de agrandar el Estado”. “No es nueva deuda, es para refinanciarla. Eso está bien porque las tasas actuales son mejores que las de 2020. Eso está bien y me parece que el fondo de financiamiento para los municipios está bien, lo creé yo”, planteó la diputada nacional y ex gobernadora.

Las emisiones se suman a las de la Ciudad de Buenos Aires, que el 18 de noviembre lanzó en Nueva York la serie 13 del Bono Tango. La operación financiera había tenido como objeto mejorar el perfil de vencimientos de su deuda. El gobierno de Jorge Macri colocó US$ 600 millones a una tasa del 7,8%. Desde el Ministerio de Hacienda lo habían destacado como “una de las más bajas en la historia crediticia de la Ciudad”.

Axel Kicillof, a Luis Caputo: “Rapidito, Toto”

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, le reclamó al ministro de Economía nacional, Luis Caputo, que avale la toma de deuda que la provincia de Buenos Aires consiguió esta semana tras la sanción legislativa. “Simplemente cubre los vencimientos que tiene la Provincia, que vienen de la época de (María Eugenia) Vidal”, enfatizó el mandatario, respecto a la ex jefa provincial que gobernó hasta 2019.

“La ley se llama de financiamiento y simplemente cubre los vencimientos que tiene la Provincia que vienen de la época de Vidal. Es eso, no tengo ningún problema; pero lo que lo aprueben ni bien lo mande. Rapidito, ‘Toto’, y que apruebe todo lo que tiene que aprobar porque ya más lío no pueden armarnos”.

Las palabras de Kicillof llegaron en respuesta a las críticas que hizo Caputo durante su entrevista con A24 en la mañana del viernes. El ministro apuntó directamente contra la administración bonaerense. “Buenos Aires no está cumpliendo con la Ley de Responsabilidad Fiscal”, lanzó. Advirtió que “técnicamente, lo que es deuda nueva hoy no debería estar sujeta a aprobación porque no está cumpliendo con la ley”.

Desde la gobernación, en cambio, explicaron que la Provincia sobrecumple el límite que establece la Ley de Responsabilidad Fiscal para el acceso a nuevo financiamiento.