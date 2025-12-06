Bonar 2029N, la herramienta para afrontar US$ 4.200 M en enero

La Secretaría de Finanzas confirmó que el miércoles 10 de diciembre se llevará a cabo la licitación de un nuevo bono del Tesoro en dólares, el BONAR 2029N, una operación clave para obtener parte de las divisas necesarias para afrontar el pago de más de 4.200 millones de dólares que vencen en enero.

El título a emitir tendrá un plazo cercano a cuatro años, con amortización íntegra al vencimiento, fijado para el 30 de noviembre de 2029, y abonará un cupón del 6,5% anual, pagadero de manera semestral.

Tal como explicaron desde la Secretaría de Finanzas, la tasa efectiva que pagará el país dependerá del precio de colocación que surja en la propia subasta. La liquidación, es decir, la entrega de los bonos y el ingreso de divisas, se concretará el viernes 12 de diciembre.

Según se indicó, la licitación se realizará, mediante indicación de precio, sin precio mínimo ni máximo con dos tramos: uno no competitivo y otro competitivo.

El tramo no competitivo está diseñado para personas físicas o jurídicas que, por su naturaleza, no cuentan con la especialización técnica para participar en la fijación del precio. El objetivo es facilitar el acceso a pequeños ahorristas y mantener un marco de participación más inclusivo.

Según destacó el Ministerio de Economía, la decisión llega en un escenario de fuerte compresión de tasas de los bonos en dólares, impulsada por el resultado electoral y la continuidad del programa económico. El Tesoro busca así refinanciar sus obligaciones en moneda extranjera sin recurrir a las reservas del Banco Central, que volvieron a terreno negativo en los últimos días. La cartera económica subrayó que, con costos financieros más sostenibles, comienza una estrategia orientada a renovar los vencimientos de capital en dólares sin interferir en el proceso de recomposición del balance del BCRA.

«La meta: permitir que las compras de divisas se traduzcan en acumulación neta de reserva», señalaron desde Wise Capital.

En tanto, desde Max Capital revalorizaron la decisión oficial y recordaron que, «al tratarse de un instrumento bajo ley local, no requiere aprobación adicional del Congreso y funciona, en la práctica, de manera similar a las licitaciones en pesos».

En cuanto al rendimiento esperado, desde Max Capital explicaron que «podría ubicarse alrededor de 86, con un rendimiento en torno a 10,5%-11%, dado que opera bajo ley local. Parecería que el Gobierno busca ofrecer un instrumento con plazos más cortos para evitar convalidar tasas superiores al 10% por períodos prolongados, ofreciendo un vencimiento que ocurre apenas cuatro meses después de los AL29», comentaron.