El Foro de Periodismo Argentino (Fopea) emitió un fuerte comunicado en contra de la actuación del periodista Jonatan Viale durante su entrevista con el presidente Javier Milei, en medio de la polémica en torno a la criptomoneda $LIBRA. El foro cuestionó tanto la interrupción que sufrió el diálogo a manos del asesor presidencial Santiago Caputo como el hecho de que Viale accediera a recortar preguntas que podrían haber incomodado al mandatario.

El revuelo ocurrió a raíz de una filtración de un recorte editado de la entrevista transmitida por el programa La ves?, de TN, a propósito del escándalo cripto por el que el mandatario acumula 112 denuncias. En el diálogo, Milei y Viale se burlaron de la idea de que el poder ejecutivo condicionara el cuestionario a través de sus asesores, Karina Milei y Santiago Caputo; o su vocero, Manuel Adorni. Pero poco después, hubo una interrupción inmediata —presuntamente del asesor estrella de Milei— en la que se advierte que la charla podría "traer un quilombo judicial" para el Presidente, según revela el propio Viale.

El clip, filtrado de manera extraoficial en redes sociales, expuso la dinámica entre el poder y los medios. En ese contexto. Fopea, una de las asociaciones periodísticas más importantes del país, alzó la voz para reivindicar el Código de Ética del oficio que sirve de institución promotora de la verdad. "Las condiciones y restricciones atentan contra el derecho a la información de la ciudadanía", afirmó el foro en un comunicado. Asimismo, cuestionó al periodista de TN por prestarse a la instrucción. "Un periodista no es un vocero del poder", resaltó.

Fopea cuestionó la interrupción de la entrevista de Javier Milei y el accionar de Jonatan Viale.

El duro comunicado de Fopea sobre la entrevista a Javier Milei

En el comunicado de este martes 18, Fopea subrayó que un periodista debe cumplir con su responsabilidad de ofrecer información veraz y completa, y no actuar como un intermediario entre el poder y la ciudadanía. "Un periodista profesional no es un vocero del poder ni un activista de las redes sociales sin marcos deontológicos. Tiene con la ciudadanía un compromiso de verdad y honestidad", indica el texto.

Además, el foro recordó su Código de Ética, que aboga por la defensa de la libertad de expresión como pilar fundamental de la democracia. "Los periodistas deben desempeñar su profesión ejerciendo la defensa de la libertad de expresión, semilla fundamental de la democracia y del derecho ciudadano a la información", reza la cita.

En particular, Fopea se centró en un fragmento de la entrevista donde, según los videos filtrados, Jonatan Viale aceptó recortar preguntas y respuestas incómodas que podrían haber afectado al presidente. La organización, en tanto, recordó que "es impropio que el periodista reciba instrucciones o limitaciones desde el poder", y que la ciudadanía tiene derecho a saber si la información proporcionada fue "parcial o condicionada".

"FOPEA recuerda que el periodista profesional cumple la función de brindar información completa y veraz frente a la ciudadanía, y que es impropio que reciba instrucciones o limitaciones desde el poder. En caso de recibirlas, la ciudadanía tiene el derecho de saber que la información que recibió es parcial o condicionada", continúa el comunicado.

El comunicado de Fopea.

Cómo fue la interrupción de la entrevista de Viale a Milei

El escándalo en cuestión involucra la promoción de la criptomoneda $LIBRA, que ha generado más de 112 denuncias por presunta estafa. Durante la entrevista, Milei fue cuestionado sobre el caso por Viale, quien le preguntó sobre la causa judicial que lo involucra, en referencia a la jueza María Servini y la posibilidad de una presentación espontánea del presidente. Milei, en tono relajado, respondió que "los temas jurídicos no son lo mío" y sugirió que la situación debía ser manejada por el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona.

La controversia creció cuando, tras una interrupción en la grabación, se filtró un clip que mostró al presidente y al entrevistador discutiendo irónicamente sobre las preguntas previamente acordadas con el "triángulo de hierro", que incluye al asesor presidencial Santiago Caputo y a la secretaria Karina Milei; y al propio vocero Manuel Adorni.

“¿Libarona va a seguir toda la estrategia judicial?”, quiso confirmar Viale. “Bueno, es ministro de Justicia, o sea digamos, es el que entiende del tema”. “No, pero como es un tema en el que participaste vos como ciudadano, además de como presidente, por eso te lo pregunto”, aclaró Viale. “Es bueno que lo señales como ciudadano, porque tuiteé desde mi cuenta personal”, destacó el jefe de Estado y el entrevistador le retrucó: “Sí, pero ya te diste cuenta de que no, que sos presidente, me lo dijiste antes”, recordó Viale. “Sí, pero mi cuenta es personal”, diferenció el presidente y mencionó que su descripción en X no menciona su investidura y que sólo dice “economista”. “¡Pero sos el presidente!”, insistió Viale.

En ese momento, según la filtración del clip sin editar, se mostró que, en medio de la entrevista, un hombre fuera de cámara —identificado como Santiago Caputo— advirtió a Viale que la conversación podría "traer un quilombo judicial" para el presidente, en palabras del periodista.

Esta intervención generó controversia al sugerir que habría existido una restricción no solo en las preguntas al jefe de estado, sino en el manejo del contenido de la entrevista. Según el video, Jonatan Viale, complaciente, accedió a la indicación de volver a formular la pregunta sobre el tema $LIBRA.

En ese momento, Milei, en tono irónico, comentó sobre el asesor Caputo: "Santi Caputo es el más malo de todos", a lo que Viale respondió en broma: "Sí, un tipo bravísimo". La entrevista, que en su versión original fue editada, generó aún más críticas cuando TN, el canal que la emitió, subió una versión del video con el audio defectuoso, lo que alimentó las sospechas sobre la manipulación de la información.

La respuesta de Caputo: "Ratas inmundas"

Santiago Caputo, el asesor presidencial, no tardó en defender al presidente y reaccionó con dureza en las redes sociales, llamando a quienes lo criticaron "ratas inmundas" y asegurando que "no tienen nada".

En medio de la creciente polémica y las acusaciones cruzadas, Fopea hizo un llamado a la transparencia y la libertad de expresión, pidiendo conferencias de prensa abiertas y libres con el presidente y sus ministros, tal como ha solicitado en varias ocasiones.

En tanto, el caso resalta la importancia de un periodismo libre e independiente, que no se vea presionado por el poder político. Fopea, en su comunicado, destacó que "el ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia". En un contexto donde los intentos de control y manipulación de la información se intensifican, el foro destacó la necesidad de que los periodistas mantengan su independencia y no cedan ante presiones externas.

