El cierre de gobierno de Estados Unidos se convierte en el más largo de su historia

En la madrugada de este miércoles, el cierre del gobierno de Estados Unidos rompió un récord al entrar en su día 36 y superar el anterior período más prolongado en la historia en que la administración estadounidense ha estado inoperativa.

El shutdown gubernamental ha dejado a 1.400.000 trabajadores federales sin sueldo y a millones de estadounidenses sin servicios esenciales. Los empleados que desempeñan trabajos considerados “esenciales” tienen que seguir cumpliendo con sus obligaciones, pero sin haberes.

El récord anterior de cierre de gobierno ocurrió durante el primer mandato de Donald Trump. Comenzó el 22 de diciembre de 2018, debido a una disputa por la financiación del muro fronterizo con México, y se extendió durante 35 días.

El actual cierre, iniciado el 1 de octubre, fue provocado por la falta de acuerdo entre demócratas y republicanos del Senado para aprobar la legislación de financiación de los servicios estatales, que cuenta con media sanción en la Cámara de Representantes.

Los senadores han votado más de una docena de veces el mismo proyecto de ley de financiación a corto plazo para reabrir el gobierno, sin éxito, incluido un nuevo intento este martes.

El principal punto de desacuerdo radica en la propuesta del Partido Demócrata de incluir una extensión de los créditos fiscales que vencieron el 1 de octubre y que reducen el costo del seguro médico para millones de estadounidenses. Además, los demócratas buscan revertir los recortes a Medicaid implementados durante la gestión Trump, un programa de salud gubernamental del que dependen millones de personas mayores, discapacitadas y de bajos ingresos.

El Partido Republicano, que actualmente posee mayoría en ambas cámaras, no alcanza en el Senado los 60 votos necesarios para aprobar la ley, lo que otorga a la oposición un fuerte poder de negociación.

Chuck Schumer, líder de la minoría del Senado, y John Thune, líder de la mayoría.

El líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer, señaló: “Mientras Donald Trump presume de la remodelación de los baños de la Casa Blanca, los estadounidenses están preocupados por cómo podrán costear la atención médica el año que viene”.

Por su parte, el líder de la mayoría, John Thune, el republicano de más alto rango en la cámara, expresó optimismo al afirmar que “podría haber un avance en el horizonte. “Simplemente creo, basándome en cómo operan estas cosas, que estamos cerca de una salida”, afirmó.

Thune advirtió, sin embargo, que si se alcanza un compromiso, ambas cámaras deberán aprobar una nueva legislación, ya que el proyecto inicial de la Cámara de Representantes solo financiaría al gobierno hasta el 21 de noviembre, una fecha que ya no resulta práctica.

“Si no empezamos a ver algún progreso o evidencia de ello al menos a mediados de esta semana, será difícil lograr algo para el final”, declaró Thune, y agregó: “El objetivo es conseguir una propuesta que podamos enviar de vuelta a la Cámara y que permita reabrir el gobierno”.

Según informó la BBC, demócratas y republicanos moderados buscan alcanzar un acuerdo antes del Día de Acción de Gracias, que se celebra el 27 de noviembre. Sin embargo, se han hecho pocos avances: la Cámara de Representantes no sesiona desde el 19 de septiembre y Trump ha abandonado Washington en repetidas ocasiones.

Los efectos del “shutdown” en Estados Unidos

A medida que el shutdown se prolonga, los impactos sobre la vida cotidiana se agravan. Miles de trabajadores federales tienen el sueldo congelado y crece la preocupación por la seguridad del transporte aéreo, ya que los controladores y el personal aeroportuario trabajan sin cobrar.

El martes, el Secretario de Transporte, Sean Duffy, advirtió en Fox News que algunas áreas del espacio aéreo estadounidense podrían cerrarse si la situación continúa. Cerca de 13.000 controladores aéreos, empleados del gobierno, siguen trabajando sin sueldo.

“Si esto continúa una semana más, los demócratas verán un caos masivo. Habrá retrasos y cancelaciones de vuelos, y es posible que debamos cerrar partes del espacio aéreo, porque simplemente no podemos gestionarlo sin controladores aéreos”, advirtió Duffy.

Los efectos también golpean a los estadounidenses de bajos ingresos que dependen de servicios gubernamentales. Una de cada ocho personas en Estados Unidos recibe asistencia alimentaria del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), pero solo una parte de esa ayuda se está pagando este mes debido a la falta de fondos.

