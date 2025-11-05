“Más famoso que Taylor Swift”: la llamativa frase de Maduro por la cobertura mediática en Estados Unidos

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, estimó este martes ser “más famoso que Taylor Swift" por la cobertura mediática que recibe en Estados Unidos ante el despliegue militar en el Caribe. Desde la Casa Blanca argumentan que sus operaciones están dirigidas contra el narcotráfico, por lo que movilizaron buques de guerra, aviones caza y miles de soldados.

Al menos 67 personas murieron en bombardeos contra supuestas narcolanchas, al tiempo que las autoridades estadounidenses acusan a Maduro de encabezar un cartel de la droga. La Justicia estadounidense ofrece una recompensa de 50 millones de dólares por su captura.

"Yo me asombro de ver mi foto y mi imagen en Fox News y CNN y digo 'coño, hasta dónde llegaste, Nico'", bromeó el gobernante en un acto de su partido socialista (PSUV) transmitido por la televisión estatal.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Lula califica de matanza y desastre﻿ la operación policial en Río

"Uno no deja de sorprenderse, y digo: 'Coño, soy famoso'. Soy más famoso que Taylor Swift en Estados Unidos ahorita, que Karol G. Soy más famoso que Bad Bunny. Tengo ganas de grabar un disco inclusive", agregó entre risas.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump afirmó que los días de Maduro en el poder están contados, pese a desestimar una posible guerra con Venezuela. “¿Qué temen de mí? ¡Si no soy yo, es un pueblo de pie, de batalla, bolivariano y chavista, dueño de su destino, que no será humillado jamás", exclamó el presidente venezolano.

Para Maduro, el despliegue militar es un pretexto para “imponer un cambio de régimen” en Caracas y apoderarse del petróleo del país. Los ataques comenzaron a inicios de septiembre sobre “rutas conocidas por el narcotráfico”, según afirmó Pete Hegseth, secretario de Defensa.

El Papa León XIV critica el despliegue de EEUU y Maduro le agradeció

El papa León XIV criticó el despliegue de fuerzas estadounidenses en el Caribe este martes, sin mencionar al presidente Donald Trump, y afirmó que "con la violencia" no gana nadie. En respuesta a una pregunta de un periodista al salir de su residencia secundaria en Castel Gandolfo, León XIV afirmó que un país tiene derecho a tener militares para "defender la paz".

El ejemplo de Colombia: Por qué la amenaza narco no se resuelve solamente con las fuerzas de seguridad

"Pero en este caso parece un poco diferente. Aumenta las tensiones", declaró el papa de 70 años, refiriéndose a los informes sobre barcos estadounidenses "cada vez más cerca de la costa de Venezuela". "Con la violencia no ganamos. Lo que hay que hacer es buscar el diálogo", añadió el pontífice estadounidense, que también tiene la nacionalidad peruana.

Horas más tarde, Maduro agradeció a León XIV por su pronunciamiento e hizo mención a una carta enviada al Vaticano hace un mes. "Gracias, Papa León, muchas gracias", dijo antes de calificar de "gran amigo" a Pietro Parolin, Secretario de Estado del Vaticano. "Le doy las gracias a la iglesia Católica", cerró.

BGD/ML