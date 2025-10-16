EEUU seguirá con su Gobierno cerrado al menos hasta el lunes tras un nuevo fracaso en el Senado

El Gobierno de Estados Unidos permanecerá paralizado durante todo el fin de semana, luego de que el Senado volviera a rechazar una ley clave para restablecer la financiación federal, extendiendo la crisis administrativa y la incertidumbre para miles de trabajadores estatales.

Se trata del décimo intento fallido de consenso entre republicanos y demócratas, según informó la agencia EFE. Las diferencias presupuestarias y las disputas sobre prioridades de gasto impidieron alcanzar el acuerdo que hubiera permitido reabrir la administración.

Una votación sin sorpresas pero con consecuencias

Durante la jornada del jueves, la Cámara Alta, bajo control republicano, sometió a votación una propuesta para reactivar el financiamiento hasta mediados de noviembre. El proyecto necesitaba el apoyo de 60 senadores, pero solo obtuvo 51 votos a favor y 45 en contra.

Aunque los republicanos cuentan con 53 bancas, necesitaban respaldo demócrata, que no se concretó. Algunos senadores, como John Fetterman (Pensilvania) y Catherine Cortez Masto (Nevada), votaron a favor, mientras que el republicano Rand Paul se opuso, marcando una grieta dentro de su propio partido.

El proyecto, avalado previamente por la Cámara de Representantes, contemplaba una extensión de financiamiento hasta el 21 de noviembre para continuar las negociaciones presupuestarias, pero fue finalmente descartado.

El Congreso entra en receso y crece la tensión administrativa

Tras la votación, el Senado entró en receso sin nuevas reuniones agendadas, lo que implica que el bloqueo se extenderá al menos hasta el lunes. Según ABC News, no existen señales de avance en las negociaciones antes del fin de semana.

Pese al estancamiento, el líder de la mayoría, John Thune, realizó una maniobra procedimental al modificar su voto al final de la sesión, lo que mantiene abierta la posibilidad de una reconsideración futura de la propuesta.

Impacto directo sobre los empleados federales

El prolongado cierre ya tiene efectos tangibles. La jueza federal Susan Illston, de San Francisco, decidió suspender los despidos masivos ordenados por la administración de Donald Trump como consecuencia de la parálisis presupuestaria.

Según la agencia AP, más de 4.100 empleados de al menos ocho agencias federales habían recibido notificaciones de despido. La decisión judicial respondió a demandas sindicales que alertaron sobre la incertidumbre laboral y el impacto económico del cierre.

Un escenario de incertidumbre política y económica

Con diez intentos fallidos de consenso, el shutdown se consolida como uno de los más prolongados de los últimos años. Las repercusiones afectan tanto a los servicios públicos esenciales como a la confianza en el funcionamiento institucional de Washington.

Si el lunes no se alcanza un nuevo acuerdo, se estima que podrían ampliarse los despidos y retrasarse pagos y programas sociales, lo que incrementaría la presión sobre ambos partidos en un contexto político cada vez más polarizado.