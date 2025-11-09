EE.UU.: el “shutdown” impacta en los programas asistenciales

La crisis provocada por el cierre de gobierno (“shutdown”) en Estados Unidos ya comenzó a afectar los programas de asistencia social debido a los recortes aplicados por el gobierno de Donald Trump, y avalados por la Corte Suprema, en los tradicionales bonos que otorga el Ejecutivo.

El recorte perjudica a más de 42 millones de personas que dependen de esta ayuda para comprar alimentos. La falta de este subsidio ha empujado a miles de familias a recurrir a bancos de alimentos solidarios para alimentarse, agudizando una crisis humanitaria dentro del país.

La situación se ve agravada por los más de 900 mil trabajadores federales que han sido suspendidos temporalmente sin paga o que deben trabajar sin recibir su sueldo (personal de servicios esenciales). Estos empleados dependen ahora de la asistencia de bancos de alimentos y han visto cómo sus familias son empujadas a la precariedad económica.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Uno de cada ocho estadounidenses se beneficia de las denominadas “food stamps” o vales de alimentos que entrega desde hace más de seis décadas el Estado.

Tras la parálisis presupuestaria producida por la falta de un acuerdo entre republicanos y demócratas en el Congreso, Trump anunció que dejaría de financiarlo desde este sábado, por primera vez desde su creación.

Programa SNAP. La Corte Suprema de EE.UU. avaló esta semana que el gobierno suspendiera temporalmente la financiación completa del programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), conocido popularmente como “Programas de Cupones de Alimentos”.

Se trata del programa antihambre más grande del país y es administrado por el Departamento de Agricultura, aunque operado por agencias estatales y locales.

SNAP no otorga dinero en efectivo, sino un beneficio mensual destinado exclusivamente a la compra de alimentos nutritivos.

El dinero se deposita cada mes en una “tarjeta EBT”, que funciona como una tarjeta de débito en cualquier comercio minorista, supermercado o mercado de agricultores que acepte SNAP.

Los fondos de SNAP solo pueden utilizarse para comprar alimentos destinados al consumo en el hogar, como pan, cereales, frutas, verduras, carnes, pescado, pollo, productos lácteos, y semillas y plantas que produzcan alimentos.

El beneficio no puede usarse para comprar bebidas alcohólicas, tabaco, suplementos dietéticos, artículos que no sean alimentos (como papel higiénico o jabón), o alimentos preparados listos para consumir en la tienda.

A quién se destina. Está diseñado para familias y personas con ingresos bajos que necesitan ayuda para comprar alimentos, pero tiene requisitos básicos, El hogar debe cumplir con límites de ingreso bruto y neto que generalmente se establecen en relación con el Índice Federal de Pobreza (por ejemplo, el ingreso bruto mensual para la mayoría de los hogares no debe superar el 130% del umbral de pobreza).

También se imponen límites a la cantidad de activos o recursos con los que cuenta el hogar. Por ejemplo, no puede superar los 2.750 dólares en ingresos mensuales, o 4.250 si en el hogar vive una persona mayor de 60 años o con discapacidad.

El gobierno de EE.UU. atraviesa actualmente el “shutdown” más largo de su historia, superando los 35 días del anterior récord de 2018-2019. Esta crisis, que se encuentra en su sexta semana y a provocado un caos sistémico con graves impactos en áreas críticas como el transporte aéreo y la asistencia alimentaria.