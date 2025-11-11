Shakira vuelve a Córdoba: cómo comprar entradas en 6 cuotas sin interés

Shakira volverá a pisar suelo cordobés después de más de una década. La cantante colombiana eligió la capital provincial para el cierre de su gira mundial "Las Mujeres Ya No Lloran World Tour", con un show programado para el 14 de diciembre en el estadio Mario Alberto Kempes. Bancor anunció una preventa exclusiva para los titulares de Tarjeta Cordobesa, que comenzará este jueves 13 de noviembre a las 18 horas.

La preventa estará disponible durante 24 horas -hasta el viernes 14 de noviembre a las 18 horas- exclusivamente para clientes de Cordobesa Mastercard, Visa y Premier. Las entradas se podrán adquirir a través de universotickets.com con un beneficio de financiación en seis cuotas sin interés.

Cada cliente podrá comprar hasta un máximo de seis entradas. Tras finalizar la preventa, se habilitará la venta general, aunque se mantendrá el beneficio de financiación para los clientes del Banco de la Provincia de Córdoba.

Este concierto marca el regreso de Shakira a Córdoba tras su última presentación en 2011, cuando se presentó en el mismo escenario. La artista llega a la provincia después de haber agotado funciones en Buenos Aires y en diversas ciudades de América Latina, consolidando su gira como una de las más exitosas del año.

El show, producido por Universo Jiménez y Fenix Entertainment, promete ser uno de los grandes eventos culturales de 2024 en Córdoba. La elección de esta plaza como sede del cierre de gira refuerza la posición de la provincia como plaza relevante para los grandes espectáculos internacionales.

La gira "Las Mujeres Ya No Lloran World Tour" respalda el último álbum de estudio de la colombiana, lanzado en marzo de este año y que incluye éxitos como "Te Felicito", "Monotonía" y "Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53", esta última en colaboración con el productor argentino Bizarrap. El disco marca un capítulo personal en la carrera de la artista, quien atravesó un mediático proceso de separación y posterior acuerdo con el exfutbolista Gerard Piqué.