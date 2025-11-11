En el marco del tan esperado regreso de Oasis, los integrantes de la banda británica ya se encuentran viajando hacia Argentina donde brindarán dos conciertos el 15 y 16 de noviembre en el Estadio River Plate. No obstante, según trascendió, por temas de escalas y cuestiones personales, llegarían al país entre el miércoles y el jueves.

Ante la alta expectativa de los fanáticos argentinos, fuentes cercanas a la banda indicaron que los hermanos Liam y Noel Gallagher probablemente no se alojen en el mismo hotel, con el objetivo de mantener la armonía y la comodidad personal de cada uno.

"Al parecer, Noel va a hospedarse en el Palacio Duhau y Liam en el Four Seasons. Llegarían el miércoles o jueves (este último con más fuerza). Están volando en este momento", indicaron al respecto los administradores de la cuenta @Oasis_arg, una comunidad de fanáticos de la banda británica en Instagram.

El dúo comenzó su gira de regreso a los escenarios a mediados de este año y finalmente llegó el turno de Buenos Aires. Ambos expresaron su entusiasmo por regresar al país luego de más de 15 años y fue el guitarrista Paul "Bonehead" Arthurs quien compartió una foto de su bolso en pleno viaje con emojis de la bandera argentina y expresó: "Hi Ho, va a ponerse fuerte".

El pasado octubre, el músico que acompaña a la banda desde 1991 debió suspender su participación en la gira dado que se encuentra en pleno tratamiento de cáncer, aunque confirmó que ya se encuentra listo para regresar al escenario.

Richard Ashcroft abrirá los shows de Oasis en River Plate este noviembre

"Este año me diagnosticaron cáncer de próstata. La buena noticia es que estoy respondiendo muy bien al tratamiento, lo que significó que pudiera ser parte de esta gira increíble", expresó el músico a través de un comunicado compartido en su cuenta oficial de Instagram.

Tras la suspensión de algunos conciertos de la banda, agregó: "Ahora voy a tener que tomarme un descanso planificado para la próxima fase de mi curación, por lo que me perderé los conciertos en Seúl, Tokio, Melbourne y Sídney. Estoy muy triste por perderme estos shows, pero me siento bien y estaré de regreso listo para partir a tiempo para Sudamérica".

