Luego de un año consagratorio con "Páez Tecknicolor"﻿ —la gira que recorrió España, Perú, Colombia y que cerrará en noviembre con presentaciones en Estados Unidos— Fito Páez inicia una nueva etapa con su "Sale el Sol tour 2026"﻿, un proyecto diseñado como una experiencia única que refleja su universo artístico profundo y en constante evolución. En pocos meses se reencontrará con su público porteño y presentará este espectáculo concebido desde cero, con versiones inéditas de sus grandes éxitos y una selección musical elaborada con precisión artesanal.

Abarcando su vasta trayectoria, el show incluirá clásicos revisados y resignificados del repertorio del rosarino junto con temas de su último álbum, Novela, ofreciendo versiones inéditas de sus himnos más emblemáticos, como El amor después del amor, Mariposa Tecknicolor y Circo Beat, entre otros grandes éxitos que marcaron su carrera. Dando nueva vida a sus clásicos, los revisita y reinterpreta con una mirada renovada que combina la energía de su presente.

El último show de Fito Páez en Buenos Aires fue en noviembre de 2024 en el mismo Movistar Arena

Esta nueva gira promete ser una celebración de la música, la poesía y la conexión con su público

La última presentación de Páez en Buenos Aires se realizó en noviembre de 2024 en el Movistar Arena, con una energía desbordante y una convocatoria masiva que lo consolidó como uno de los referentes indiscutidos de la música latinoamericana contemporánea. A esta nueva gira, que promete ser una celebración de la música, la poesía y la cercanía con su público, se esperan funciones con gran aforo, ante la alta demanda y el cariño de sus seguidores.

Al colmar el estadio con miles de fans entusiastas, el concierto incluyó la interpretación íntegra de dos discos emblemáticos de su carrera, Del 63 y Circo Beat, celebrando los 40 y 30 años de estos álbumes. Durante este ciclo de seis funciones en noviembre y diciembre, se agotaron todas las entradas, demostrando el cariño de su público.

Fueron noches emotivas y potentes, que reflejaron la enorme vigencia de su obra y el fuerte vínculo con sus seguidores.

La trayectoria del artista se reafirma con dos nominaciones a los Latin Grammy 2025, en las categorías de Mejor Álbum de Rock por Novela y Mejor Canción de Rock por Sale el Sol, mostrando la vigencia, fuerza, talento, creatividad y solidez de su carrera, que sigue evolucionando sin perder su esencia.

A qué hora y dónde comprar entradas para el tour de Fito Páez

La presentación del ícono del rock argentino tendrá lugar el 19 de marzo de 2026 en el Movistar Arena de Buenos Aires, despertando gran expectativa entre sus seguidores, que además se preguntan si se agregarán más fechas a la gira. Se podrán adquirir las entradas a través del sitio oficial del coloso de Villa Crespo, garantizando así una compra segura y directa, con la certeza de acceder a los tickets auténticos para el esperado “Sale el Sol Tour 2026”:

La preventa exclusiva para clientes BBVA Visa comenzará el miércoles 6 de noviembre a las 13, con la posibilidad de comprar entradas en hasta seis cuotas sin interés.

comenzará el miércoles 6 de noviembre a las 13, con la posibilidad de comprar entradas en hasta seis cuotas sin interés. La venta general estará disponible desde el jueves 7 de noviembre a las 13, abierta para todos los medios de pago, permitiendo que cualquier fan pueda adquirir sus tickets sin restricciones.

