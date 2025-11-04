Quality sigue creciendo: nuevo Palco VIP y más servicios para el público cordobés

Quality continúa con su plan de crecimiento dentro del mercado del entretenimiento y los espectáculos en Córdoba. En el marco del show de Miranda!, el sábado 1° de noviembre, la empresa inauguró un nuevo Palco VIP en el Quality Arena, un espacio que amplía la capacidad del complejo y suma un servicio diferenciado para el público.

Copa Argentina: por tercera vez, la vuelta olímpica será en Córdoba

El nuevo sector, ubicado en una zona privilegiada del estadio, fue diseñado para ofrecer mayor confort y una experiencia personalizada. Con capacidad para 150 personas, el Palco VIP incorpora servicios exclusivos que se integran al esquema de propuestas que el complejo viene desarrollando en los últimos años, con el objetivo de diversificar su oferta y sostener su posicionamiento en el interior del país.

La apertura de este espacio se suma a una serie de inversiones recientes encaradas por Quality. Entre ellas, se destaca la puesta en marcha de Quality LAB, una cuarta sala destinada a producciones experimentales y de formato reducido, que busca dar lugar a propuestas artísticas emergentes. También se incorporó tecnología de última generación, como el sistema de sonido Panther de Meyer Sound, reconocido a nivel internacional por su potencia y definición.

Desde la empresa señalaron que este tipo de incorporaciones forman parte de una estrategia de mejora continua, enfocada tanto en la experiencia del espectador como en las condiciones de producción que se ofrecen a los artistas. La apuesta, explican, combina innovación tecnológica con servicios que apuntan a un público cada vez más exigente y segmentado.

En esa línea, el complejo viene reforzando su Premium Service, que incluye atención personalizada, accesos preferenciales y propuestas gastronómicas exclusivas. Con esta política, Quality busca elevar los estándares de confort y hospitalidad en cada evento, consolidando su perfil como un multiespacio integral para espectáculos, ferias, eventos corporativos y actividades culturales.

Los viajes con cuotas sin interés en dólares, entre lo más consultado: curiosidades del CyberMonday

Nuevas propuestas de programación artística

El crecimiento sostenido del complejo no se limita a su infraestructura. En los últimos años, Quality ha consolidado una programación artística diversa, que combina figuras internacionales con propuestas locales. Esta dinámica le permitió convertirse en un punto de referencia dentro de la industria del entretenimiento del interior del país, con una oferta que abarca música, teatro, exposiciones, conferencias y festivales.

Las obras de ampliación y mejora reflejan una visión de largo plazo por parte de la compañía, basada en la inversión permanente y la búsqueda de experiencias cada vez más completas. En un mercado en el que la competencia por la atención del público es creciente, Quality apuesta a diferenciarse a través de la calidad de su infraestructura, la innovación en sus servicios y la diversidad de su agenda.