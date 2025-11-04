Tini Stoessel en Córdoba: polémica por los precios del “Futttura Tour”, más caros que el Cosquín Rock

Tini Stoessel anunció este lunes 3 de noviembre el inicio de la venta de entradas para su show en Córdoba, en el marco de su gira “Futttura Tour”. Armando polémica en redes por sus precios que alcanzan los $345.000.

La primera etapa de preventa, exclusiva para clientes Visa del Banco Nación, incluía un 15% de descuento + 6 cuotas sin interés, comenzó a las 18 horas y se agotó en cuestión de minutos. Tras esa instancia, se habilitó la venta general para todo el público.

La presentación de Tini en la provincia se perfila como uno de los espectáculos más convocantes del año. Sin embargo, el detalle que generó mayor repercusión entre los fanáticos fueron los precios de las entradas, que rápidamente se difundieron en redes sociales y provocaron un intenso debate.

¿Cuánto cuestan las entradas?

El estadio fue dividido en distintos sectores para organizar la distribución del público, con dos plateas altas, dos plateas bajas, tres zonas VIP, dos sectores de campo y el exclusivo Golden Ring. Los precios, según la ubicación, quedaron establecidos de la siguiente manera:

- Golden Ring $345.000

- VIP Platino $299.000

- VIP Oro $264.500

- VIP Plata $230.000

- Platea Gasparini $218.500

- Platea Ardiles $218.500

- Platea Baja Este $184.000

- Platea Baja Oeste $184.000

- Platea Alta $138.000

- Campo $115.000

- General Artime $92.000.

La cifra más alta incluso supera el precio del pase de dos días para el Cosquín Rock 2025, que ronda los $340.000 más cargos por servicio. La comparación se extendió además al concierto de la artista internacional Dua Lipa, quien se presentará el próximo viernes 7 de noviembre en el estadio River Plate, donde las entradas oscilan entre $80.000 y $210.000 según la ubicación.