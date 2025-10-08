El britpop volverá a dominar Buenos Aires. Richard Ashcroft, exlíder de The Verve, será el encargado de abrir los dos conciertos que Oasis ofrecerá los días 15 y 16 de noviembre de 2025 en el Estadio Más Monumental, en el marco de la gira mundial Oasis Live ‘25. La noticia fue confirmada por la propia banda a través de sus redes, desatando una ola de euforia entre los fanáticos argentinos.

El músico británico, célebre por himnos como “Bittersweet Symphony” y “Lucky Man”, ya había acompañado a Noel y Liam Gallagher durante la etapa europea del tour. Su incorporación al tramo latinoamericano consolida un reencuentro histórico del britpop, que reúne a tres figuras emblemáticas del rock de los noventa sobre un mismo escenario.

En declaraciones recientes, Ashcroft confesó su entusiasmo por presentarse en Sudamérica: “La mayoría de mis seguidores son de Chile y Argentina. Siempre me escriben para que venga. Me encantaría tocar en River con mi camiseta de Maradona”, dijo en una entrevista con The Chris Evans Breakfast Show. Su llegada cumple finalmente con aquel deseo y con el pedido insistente de los fans.

Las entradas para los shows de Oasis en Buenos Aires ya se encuentran disponibles a través de allaccess.com.ar, con valores que oscilan entre $145.000 y $295.000 más cargos por servicio. Los sectores incluyen Campo General, Platea Preferencial, Platea Alta y General Sívori. Según fuentes de la productora, los tickets se agotaron en pocas horas, confirmando la expectativa por el regreso de los Gallagher.

El vínculo entre Ashcroft y Oasis se remonta a principios de los noventa. En 1993, The Verve fue una de las primeras bandas en compartir cartel con Oasis durante sus giras británicas. La amistad entre Richard y los hermanos Gallagher perduró en el tiempo, e incluso Noel llegó a describirlo como “uno de los mejores compositores de su generación”.

Durante su etapa en The Verve, Ashcroft marcó una época con el álbum Urban Hymns (1997), que vendió más de 10 millones de copias y definió la estética sonora del britpop. Canciones como “The Drugs Don’t Work” y “Sonnet” consolidaron su estilo introspectivo, mientras Oasis dominaba los estadios con un sonido más crudo y directo.

Aunque The Verve se disolvió en 1999, Ashcroft continuó una sólida carrera solista, con discos como Alone with Everybody y Keys to the World. En los últimos años, volvió a los escenarios con una energía renovada y un set que repasa sus mayores clásicos. Su show previo a Oasis promete ser una combinación de nostalgia y celebración.

Por su parte, Oasis prepara un regreso monumental tras dieciséis años de ausencia en los escenarios argentinos. La banda repasará sus grandes éxitos, desde “Wonderwall” hasta “Don’t Look Back in Anger”, pasando por “Champagne Supernova” y “The Masterplan”. Todo indica que el reencuentro de los Gallagher será uno de los momentos musicales más importantes del año.