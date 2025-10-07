Nación Ekeko: una propuesta musical que mezcla tierra y asfalto, sonido de reconexión ancestral

Si se busca una experiencia musical, que respire aire fresco, que agite el cuerpo y que tenga alma, Nación Ekeko es una excelente opción. El proyecto de Diego Pérez (Tonolec, Les Yacaré) combina sonidos de raíces andinas, latinas y africanas con house y tecno y su último lanzamiento, una reinterpretación de “Hablando a tu corazón” de Charly García hecha con Andrea Echeverri es, es una muestra de la magnitud de su capacidad de crear eso que está más allá de la composición y las letras.

El proyecto tuvo su fecha presentación en un Niceto Club de entradas agotadas. Después sonó en ciudades de España, Colombia, Dinamarca y Portugal. Ahora la propuesta es regresar a la ciudad de Buenos Aires con un nuevo espectáculo que forma parte de un encuentro de gran interés social.

Nación Ekeko tocará el viernes 10 de octubre en Deseo (Av. Chorroarín 1040, CABA) y las entradas ya están a la venta por sistema Passline.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Será un reencuentro del público local con Gran Espíritu, el quinto y último álbum de Nación Ekeko .Este show de octubre contará, además, con la presencia de Villa Diamante como DJ set y se vivirá como una experiencia audiovisual única, en la que el artista desplegará el pulso vivo de su nueva obra junto a piezas emblemáticas de su repertorio, entre beats, instrumentos orgánicos y paisajes visuales que invitan al viaje interno y colectivo.

Lanzamientos: Ricky Martin reversiona su “A medio vivir”, Manza presenta EP y Bob Dylan suma material de colección



Otro detalle importante que tiene que ver con una propuesta consciente del músico es que este recital llega de la mano de LAPSY CONF, la primera conferencia internacional de salud mental, bienestar y longevidad de Latinoamérica.

De Tonolec a Nación Ekeko y su gran espíritu

La relación entre Tonolec (el dúo entre Pérez y Charo Bogarín) y Nación Ekeko existe, sin duda es palpable un núcleo común, pero el último apuesta más aun al baile. Al respecto el propio Pérez había reflexionado en una entrevista a Página 12: “Creo que el factor común entre ambos proyectos es la integración de músicas de raíz con sonoridades contemporáneas… lo ancestral y lo presente, quiero decir. La diferencia, creo, es que la música de Nación Ekeko propone una conexión más desde el cuerpo y el movimiento, desde la danza… la experimentación en vivo como celebración colectiva”.

Las cosmovisión de Ekeko, que se trasluce más en su último álbum Gran Espíritu, es la de la conexión íntima de uno con el todo. “Para los pueblos originarios, el Gran Espíritu somos todos: la naturaleza, la Pachamama. En algún momento, los humanos creímos que estábamos separados de la naturaleza, pero culturas como la de los Qom tienen frases muy sabias, como: ‘El monte no nos pertenece, nosotros pertenecemos al monte’. El disco aborda esa idea: cuanto más nos desconectamos de la tierra y de todo lo que nos contiene, más nos enfermamos y nos alejamos de las cosas esenciales de la vida”, aseguraba el artista cuando presentó el disco en diálogo con Sofía Olivera para El Destape. Están todos invitados a vivir una experiencia de conexión el próximo viernes 10 en 10 de octubre en Deseo (Av. Chorroarín 1040, CABA).

