Nicki Nicole volvió a Rosario y cantó ante más de 250 mil personas en el Monumento a la Bandera

La cantante Nicki Nicole protagonizó un concierto en su ciudad natal, Rosario, y batió todas las expectativas congregando más de 250 mil personas en un show sinfónico que se realizó en el emblemático Monumento a la Bandera para celebrar el tricentenario de la ciudad.

La artista, quien llevó su carrera a niveles internacionales y últimamente fue el foco de los medios por su noviazgo con el futbolista Lamine Yamal, fue elegida para cerrar un festival gratuitos por el trigésimo aniversario de la ciudad santafesina. El evento fue organizado por la Municipalidad de Rosario y auspiciado por la gobernación de Santa Fe.

Tras ser convocada para una ocasión tan especial, la artista se vistió de gala y montó un show sinfónico a la altura de las circunstancias. Su público le demostró su apoyo incondicional desde el primer momento, al punto de que grupos de jóvenes acamparon desde las 3 de la madrugada para no perderse el histórico espectáculo del martes por la noche.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Nicki fue acompañada en el escenario por la Orquesta Sinfónica Provincial de Rosario, dirigida por la batuta de Nicolás Sorín, quien le dio el toque especial y único convirtiendo el concierto en un verdadero acontecimiento cultural. Previamente, el maestro ya había tenido un preludio junto a Juan Carlos Baglietto y otros artistas locales.

La artista, quien brilló sobre el escenario con sendos vestidos blancos y negros, interpretó varios de sus hits icónicos que impulsaron su carrera al punto donde está hoy, entre ellos Culpable, que fue acompañada por la luz de los celulares de sus fanáticos, Mamichula, Wapo Traketero, Perdido y Colocao e incluso se animó a sumar reinterpretaciones de canciones de Los Palmeras.

Nicki Nicole compartió en sus redes el romántico regalo que le dio Lamine Yamal por el Día de la Primavera

La cantante de 25 años, nacida y criada en Rosario, no perdió la oportunidad para conectar con los seguidores que tiene en su tierra natal y se tomó un momento del show para leer los carteles que le habían dedicado y expresó varias palabras de agradecimiento para su público.

En otro momento de interacción con la audiencia, la artista recibió una réplica de una Copa del Mundo y aprovechó para elogiar a Lionel Messi, quien también participó del evento enviando un video con un saludo para los rosarinos. Entre el público se encontraba la mamá, familia y amigos de la cantante, al igual que otras celebridades y el mismo gobernador Maximiliano Pullaro.

"Rosario, no alcanzan las palabras para describir lo de esta noche! Muchísimas gracias por el amor y por recibirme así en casa", expresó luego a través de su cuenta de Instagram, compartiendo un video del show que cerró con Parte de mí, una dedicatoria especial para la ciudad que la vio nacer y crecer.

AS.

LT.